Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton: "Leclerc ile ilgili endişem kalmadı"

Lewis Hamilton, Las Vegas GP öncesi verdiği röportajda bir çok konuya değindi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:08

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında hem Ferrari'deki takım arkadaşı Charles Leclerc ile ilişkisini hem de Formula 1'in geleceğini ilgilendiren konuları değerlendirdi.

Las Vegas'ta beklenen düşük sıcaklıkların lastik yönetimini zorlaştıracağını belirten Hamilton, pilotların hazırlık turlarında daha fazla tur atmak zorunda kalabileceğini söyledi: “Burası muhtemelen en zor yarışlardan biri olacak çünkü hava çok soğuk. Bu nedenle daha fazla hazırlık turu görebiliriz. Geçen yıl da benzer bir durum vardı ancak bu yıl daha da zor olabilir.”

Leclerc ile aralarında sorun kalmadı

Hamilton'a, Charles Leclerc'in Brezilya Grand Prix'si sonrasında yapılan toplantıda aralarındaki gerginliğin ilk 5-10 dakika içerisinde giderildiğine yönelik açıklaması hatırlatıldı.

Hamilton, Leclerc ile sınırları ve ortak hedefleri konusunda net bir anlayışa sahip olduklarını söyledi: “Bunun zor olacağını düşünmüyorum. Charles harika bir pilot. Daha önce de söylediğim gibi, aramızdaki konuları detaylı şekilde konuştuk. Kasklarımızı taktığımızda nasıl davranacağımız konusunda oldukça netiz. Birbirimizi, sınırlarımızı ve takım için en iyi sonucu elde etme hedefimizi anlıyoruz.

“Bu nedenle gelecekte bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Charles ile yarışmak konusunda hiçbir endişem veya kaygım yok. Onun da benimle ilgili böyle bir endişesi olduğunu sanmıyorum.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“V8'lerin geri dönmesini isterim”

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in V8 motorların 2030 yılında Formula 1'e dönebileceğine yönelik açıklamaları da Hamilton'a soruldu.

Hamilton şöyle dedi: “Sonuçta her şey V8'e geçişin nasıl gerçekleştirileceğine bağlı. Yönetmelikler açısından motoru nasıl tasarlayacakları önemli. V6 dönemine geçtiğimizden beri eksikliğini hissettiğimiz güzel motor sesini geri kazanmak gerekiyor."

“Eski egzoz sistemini geri getirin ve o sesi yeniden duyalım. Ancak bunu yaparken düzlük ortasında motorun gücünü kaybetmediğimizden de emin olmalıyız. Bence böyle olması çok daha iyi olur.”

Ferrari ile yeni sözleşme görüşmeleri henüz gündemde değil

Hamilton'a Ferrari ile gelecekteki sözleşmesi hakkında görüşmelerin ne zaman başlayacağı da soruldu.

İngiliz pilot, mevcut sözleşmesi devam ederken yeni bir anlaşmayı henüz düşünmediğini belirtti: “Henüz bunu düşünmedim bile çünkü mevcut sözleşmemin ortasındayım. Normalde bu görüşmeler sözleşmenin son yılında başlar. Ne zaman konuşmaya başlayacağımızı bilmiyorum ancak şu anda bunun hakkında konuşmaya veya düşünmeye gerek yok.”

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"



Formula 1



Formula 1 11 s



Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"





Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



12 s



Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek





FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



13 s



FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?

Son Haberler





Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



18 dk



Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"





Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



11 s



Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!





Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"



Formula 1



F1 Formula 1 11 s



Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"





Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



12 s



Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol