Formula 1 Las Vegas GP
Hamilton: "Leclerc ile ilgili endişem kalmadı"
Lewis Hamilton, Las Vegas GP öncesi verdiği röportajda bir çok konuya değindi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:08
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında hem Ferrari'deki takım arkadaşı Charles Leclerc ile ilişkisini hem de Formula 1'in geleceğini ilgilendiren konuları değerlendirdi.
Las Vegas'ta beklenen düşük sıcaklıkların lastik yönetimini zorlaştıracağını belirten Hamilton, pilotların hazırlık turlarında daha fazla tur atmak zorunda kalabileceğini söyledi: “Burası muhtemelen en zor yarışlardan biri olacak çünkü hava çok soğuk. Bu nedenle daha fazla hazırlık turu görebiliriz. Geçen yıl da benzer bir durum vardı ancak bu yıl daha da zor olabilir.”
Leclerc ile aralarında sorun kalmadı
Hamilton'a, Charles Leclerc'in Brezilya Grand Prix'si sonrasında yapılan toplantıda aralarındaki gerginliğin ilk 5-10 dakika içerisinde giderildiğine yönelik açıklaması hatırlatıldı.
Hamilton, Leclerc ile sınırları ve ortak hedefleri konusunda net bir anlayışa sahip olduklarını söyledi: “Bunun zor olacağını düşünmüyorum. Charles harika bir pilot. Daha önce de söylediğim gibi, aramızdaki konuları detaylı şekilde konuştuk. Kasklarımızı taktığımızda nasıl davranacağımız konusunda oldukça netiz. Birbirimizi, sınırlarımızı ve takım için en iyi sonucu elde etme hedefimizi anlıyoruz.
“Bu nedenle gelecekte bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Charles ile yarışmak konusunda hiçbir endişem veya kaygım yok. Onun da benimle ilgili böyle bir endişesi olduğunu sanmıyorum.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
“V8'lerin geri dönmesini isterim”
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in V8 motorların 2030 yılında Formula 1'e dönebileceğine yönelik açıklamaları da Hamilton'a soruldu.
Hamilton şöyle dedi: “Sonuçta her şey V8'e geçişin nasıl gerçekleştirileceğine bağlı. Yönetmelikler açısından motoru nasıl tasarlayacakları önemli. V6 dönemine geçtiğimizden beri eksikliğini hissettiğimiz güzel motor sesini geri kazanmak gerekiyor."
“Eski egzoz sistemini geri getirin ve o sesi yeniden duyalım. Ancak bunu yaparken düzlük ortasında motorun gücünü kaybetmediğimizden de emin olmalıyız. Bence böyle olması çok daha iyi olur.”
Ferrari ile yeni sözleşme görüşmeleri henüz gündemde değil
Hamilton'a Ferrari ile gelecekteki sözleşmesi hakkında görüşmelerin ne zaman başlayacağı da soruldu.
İngiliz pilot, mevcut sözleşmesi devam ederken yeni bir anlaşmayı henüz düşünmediğini belirtti: “Henüz bunu düşünmedim bile çünkü mevcut sözleşmemin ortasındayım. Normalde bu görüşmeler sözleşmenin son yılında başlar. Ne zaman konuşmaya başlayacağımızı bilmiyorum ancak şu anda bunun hakkında konuşmaya veya düşünmeye gerek yok.”
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"
Formula 1
Formula 1 11 s
Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"
Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
12 s
Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek
FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
13 s
FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?
Son Haberler
Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
18 dk
Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"
Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
11 s
Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!
Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"
Formula 1
F1 Formula 1 11 s
Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"
Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
12 s
Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol