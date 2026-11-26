Formula 1 Katar GP

Hamilton: "Leclerc ile aramızdaki problemleri çözeceğiz"

Lewis Hamilton, Ferrari'deki zorlu sezonun ardından takımın birlikte çalışarak daha güçlü hale geldiğine inandığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 18:00

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Charles Leclerc, önce Meksika Grand Prix’sinde, son olarak ise Las Vegas Grand Prix’sinde pist üstünde karşı karşıya gelerek temas yaşadılar.

Ferrari'nin son zamanlarda yaşadığı zorluklara rağmen takımın olumlu yönlerine odaklanmayı tercih ettiğini belirten Hamilton, Leclerc ile birlikte çalışmaya devam edebileceklerine inandığını söyledi.

Hamilton, "Evet, bunu çözeceğimize inanıyorum."

"Sonuçta takım arkadaşıyız ve dışarıdan öyle görünmese de bu deneyimlerden bir şeyler öğreniyoruz. Bu zorlu dönemden çıkaracağımız dersler olacak."

"Arka planda inşa ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız her şeye hâlâ inanıyorum. Ferrari'yi yeniden zirveye taşıma hedefiyle buraya geldik. Çok zorlu bir sezon oldu ancak olumsuzluklara odaklanmak çok kolay, bu yüzden ben bu yılın olumlu yönlerine bakmayı tercih ediyorum."

"Takımlar Şampiyonası'nda ikincilik için mücadele ediyoruz. Özellikle şasi açısından bu yıl en iyi araca sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu, fabrikadaki harika insanların çalışmaları ve getirdikleri güncellemeler sayesinde oldu. Onlarla gurur duyuyorum."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Eğer düzlük hızımızı da ilerletebilirsek gelecek yıl çok güçlü olacağımızı düşünüyorum."

"Her şey sürekli iyi giderse, sürekli kazanırsanız pek bir şey öğrenemezsiniz. Asıl zor zamanlarda öğreniyorsunuz. Bu Fred, Charles ve benim için gerçekten zorlu bir dönem. Ancak bence konuşarak, iletişim kurarak ve bir araya gelip oturarak bu tür anlarda gerçekten öğreniyor ve birbirimize daha yakın hale geliyoruz."

"Kendi adıma konuşursam, araç kullanırken ve pistte birine karşı atak yaparken her zaman bunun arkamdaki herkesi, takım açısından nasıl etkileyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle mümkün olduğunca sorumlu davranmaya ve atak yaparken en iyi kararı vermeye gerçekten çalışıyorum."

"Sonuçta bu, Fred'in karar vermesi gereken bir konu. O dönemde görüşümü zaten açıkça belirtmiştim. Dolayısıyla bu konuda söyleyecek çok fazla şeyim yok. Daha önce düşüncelerimi ifade ettim ve görüşüm değişmedi."

Hamilton, Katar GP'sinin Ferrari için nasıl bir pist olacağı konusunda ise henüz net bir değerlendirme yapamadığını söyledi.

"Burada çok fazla düzlük var, dolayısıyla yılın büyük bölümünde yaşadığımız hız eksikliğini burada da yaşayacağız. Ancak hedefimiz bu zamanı virajlarda kazanmaya çalışmak."

"Pistin her santimetresini kullanabilmek için iyi bir dengeye ve güvene ihtiyacınız var. Yarın görene kadar bunu bilemeyeceğiz ancak umarım mücadele yakın olur."

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- Motorsport.com Ekibi

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