Formula 1 Las Vegas GP
Hamilton-Leclerc gerilimi temastan önce takım telsizine yansımış
Las Vegas GP’sinde Charles Leclerc ile Lewis Hamilton arasında yaşanan temas, yarış boyunca giderek tırmanan takım içi gerilimin son noktası oldu. İki Ferrari pilotu, henüz ilk turlardan itibaren telsiz üzerinden birbirlerinden şikâyet etti.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 11:50
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto
Ferrari'de Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında Las Vegas Grand Prix'sinde yaşanan temas, Monza ve Meksika'da görülen takım içi mücadelelerin ardından sürpriz olmadı. İki pilot arasındaki gerginliğin işaretleri, yarışın ilk turlarından itibaren telsiz konuşmalarına yansıdı.
FormulaPassion'da yer alan habere göre Leclerc ve Hamilton, yarışın henüz başlarında birbirlerine karşı belirgin bir rahatsızlık sergiledi. İlk turlarda başlayan mücadele, yarışın büyük bölümünde devam ederken iki pilotun kendi aralarındaki rekabeti takımın önündeki rakiplerle mücadelesini de olumsuz etkiledi.
İlk turlarda yaşanan mücadele sırasında Charles Leclerc, Hamilton'ın kendisini pist üzerinde fazla sıkıştırmasından rahatsız oldu.
Monakolu pilot, takım arkadaşının bu şekilde mücadele etmeye devam etmesi hâlinde temas yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Leclerc, telsizden şu ifadeleri kullandı: “Bu şekilde üzerime gelmeye dikkat etmeli. Çünkü bunun sonu iyi bitmeyecek.”
Hamilton'ın otomobilindeki telsiz konuşmalarında ise farklı bir rahatsızlık öne çıktı. İngiliz pilot, Leclerc'in kendisiyle mücadele etmek yerine önlerindeki rakipleri yakalamaya odaklanması gerektiğini düşünüyordu.
Hamilton, yarış mühendisinden takım arkadaşına müdahale etmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Ona kıçımdan çekilmesini söyleyebilir misiniz?! Ben önümdeki otomobilleri yakalamaya çalışıyorum.”
İki pilot arasındaki mücadele yalnızca telsiz konuşmalarında kalmadı. Temas öncesinde yaşanan bazı ataklar ve savunmalar, hem Leclerc'in hem de Hamilton'ın önlerindeki otomobillerin hava koridorundan uzaklaşmasına neden oldu.
Bu durum, iki SF-26 ile lider grup arasında bir mesafe oluşmasına yol açtı. Enerji yönetiminin ve otomobiller arasındaki hız farklarının belirleyici olduğu Las Vegas pistinde hava koridorunu kaybetmek, performans açısından önemli bir dezavantaj oluşturdu.
Dolayısıyla Ferrari pilotları arasındaki mücadele, yalnızca takım arkadaşlarının birbirini geçmeye çalışmasından ibaret değildi. İki pilotun kendi aralarındaki rekabet nedeniyle ön gruba yaklaşma fırsatlarını da kaybettiği görüldü.
Leclerc ve Hamilton arasındaki gerilim, yarışın 38. turunda yaşanan temasla zirveye ulaştı. Hamilton ile çarpışan Leclerc 10 saniye zaman cezası alırken, olay Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur'ün de sert tepkisine neden oldu.
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- Motorsport.com Ekibi
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