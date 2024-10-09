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Formula 1 Amerika GP

Hamilton, LeBron James'in de katılacağı Met Gala'da görev alacak

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2025 Met Gala'da Colman Domingo, A$AP Rocky, Pharrell Williams ve Anna Wintour ile birlikte eş başkanlık yapacak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Metropolitan Sanat Müzesi, 2025 yılının Mayıs ayında düzenlenecek Met Gala’nın eş başkanlarını açıkladı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, oyuncu Colman Domingo, müzisyen A$AP Rocky, Louis Vuitton Erkek Giyim Kreatif Direktörü Pharrell Williams ve Vogue dergisinin ikonik editörü Anna Wintour, etkinliğe eş başkanlık yapacaklar.

Onursal başkanlık görevini ise NBA efsanesi LeBron James üstlenecek.

Lewis Hamilton, 2015 yılından bu yana düzenli olarak Met Gala’ya katılıyor ve padoktaki tarzı ile birlikte moda dünyasında da önemli bir figür haline geldi.

Formula 1 padoklarında moda anlayışını değiştiren Hamilton, pistlere sıklıkla ünlü moda evlerinin özel tasarımlarıyla geliyor ve defilelerde ön sırada yer alıyor.

Moda tutkusuyla bilinen Hamilton’ın, 2025 Met Gala’sında eş başkanlık yapması, onun moda ve spor dünyası arasındaki köprü rolünü daha da pekiştiriyor.

2025 Met Gala, Anna Wintour’un başkanlığında 5 Mayıs 2025 tarihinde New York’ta gerçekleşecek. Etkinliğin kıyafet kodu 2025 yılının başlarında açıklanacak. “Superfine: Tailoring Black Style” sergisi ise 6 Mayıs’tan 26 Ekim 2025’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Enes Erdemirel
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