Hamilton, Laureus Ödülleri'nde yılın en iyi erkek sporcusu seçildi!

Hamilton, 2019'da altıncı Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmış ve Michael Schumacher ile birlikte tarihin en çok şampiyon olan iki isminden birisi haline gelmişti.

İngiliz pilot, bu başarısının ardından "Yılın Sporcusu" alanında aday gösterilirken, burada Eliud Kipchoge, Lionel Messi, Marc Marquez, Tiger Woods ve Rafael Nadal gibi isimlere karşı mücadele etmişti.

Oylama yapıldı ve ödül töreni dün gerçekleştirildi. Erkeklerde yılın sporcusu ödülünü Lionel Messi ile Hamilton paylaştı.

İlk kez 2 sporcu için verilen oylar eşit olunca ödülü Messi ile Hamilton paylaştı. Hamilton törene katıldı ve ödülü bizzat aldı. Törene katılamayan Messi ise ödüle layık görülen ilk futbolcu oldu.

Mercedes de "Yılın Takımı" kategorisinde aday gösterilmişti. Ancak bu ödül Rugby Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Güney Afrika takımının oldu.

Macau'da geçirdiği kaza sonrası pistlere dönmeyi başaran Sophia Flöersch ise "En iyi dönüş" ödülünün sahibi oldu.

Alakalı video