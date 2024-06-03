Pirelli, Hamilton'ın lastiklerle ilgili yorumlarını reddetti

Geçen ayki Miami Grand Prix’inden sonra Hamilton, F1 lastiklerinin üzerinde çalışma marjının hiç olmadığı kadar az olduğunu söyledi. İngiliz pilot, “Dürüst olmak gerekirse, bu en sinir bozucu şeylerden biri." “Geçmişe baktığınızda, çalışabileceğiniz çok daha büyük bir çalışma aralığı vardı.” “Sonra dengeyi en iyi hale getirebilir ve tüm tur boyunca iyi bir tutuş sağlayabilirdiniz.” dedi. Ancak Pirelli, lastiklerin zirve noktasının önemini lastik özelliklerinin farklı olmasıyla değil, F1’de herkesin çok yakın olmasıyla ve her detayın fark yaratabilmesiyle açıklıyor. Geçmişte, araçlar arasında birkaç ondalık fark olduğunda, lastik aralığının biraz içinde veya dışında olmak performans açısından gerçekten kritik değildi. Hamilton’ın lastiklerin zirve noktası konusundaki görüşü sorulduğunda, Pirelli'nin F1 baş mühendisi Simone Berra şöyle dedi: “Her lastiğin bir zirve noktası vardır ve çalışma aralığı her zaman sadece bir tahmindir. Belirli bir yüzde tutuş kaybını belirlemek için o aralığı tanımlarız." “Bence geçmişte bile aynıydı. Ancak o zamanlar muhtemelen bu kadar kritik değildi çünkü şu anda olduğu kadar fazla detay önem taşımıyordu.” “Bu yüzden şimdi her şey önemli hale gelmiş durumda. Geçmişte, 15-20 yıl önce, arabalar veya sürücüler yarım saniye veya 0.7 saniye ile ayrılıyordu, fark bu kadar az değildi.”

“Ama şimdi mücadele tamamen farklı ve hatta bir onda bir saniye bile büyük bir fark yaratıyor.”

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Berra ayrıca, lastiklerin zirve noktasına ne kadar ulaşabildiğinin araçtan araca değiştiğini ve hamurlar arasında da farklı olabileceğini düşünüyor.

“C4'ün, özellikle yüksek sıcaklıkta C5'in, zirve performansı gösterebileceğini çok iyi biliyoruz.” “Bazı takımlar, diğerlerine göre performansın zirvesini elde etmede daha az yetenekli. Dürüst olmak gerekirse bunun bir kısmı lastikle ilgili ancak bir kısmı da aracın, süspansiyonun ve aracın lastik hamuru performansını nasıl kullandığına bağlı. Yani, her iki faktör de önemli.”

Zirve tutuş nedir?

Pirelli, yakın zamanda lastiğin çalışma aralığını, tutuşun mümkün olan maksimum %3'lük dilim içinde olan sıcaklık alanı olarak tanımladığını açıkladı.

F1'de farkların yakın olduğu şu dönemde, sürücülerin lastiklerini maksimuma ne kadar yaklaştırabilirse durumun o kadar iyi olduğu ortada.

Pirelli'nin araba yarışı ve F1’den sorumlu başkanı Mario Isola, yukarıdaki grafiğe atıfta bulunarak şunları söyledi: “Bir grafiğe bakarsak, lastiğin tutuşu dikey, sıcaklığı ise yatay koordinatlarda yer alır.”

“Soğukta, motor sporları için geliştirilen herhangi bir hamurun yol tutuşu azdır. Bununla doğru orantılı bir şekilde, sıcaklık arttıkça tutuş artar."

“Zirve noktasına ulaşana kadar yukarı doğru giden bir eğri vardır ve daha sonra aşırı ısınma nedeniyle tutuşta önemli bir düşüş olur."

”Maksimum yol tutuşun nerede olduğunu belirlemek, takımların lastiğin çalışma aralığını anlamalarını sağlar.” Isola ekledi: “Yol tutuşun en üst seviyesine ulaşıldığında, eğrinin en yüksek noktasında, grafiğin bize 'çalışma aralığı' olarak tanımladığımız %3'lük bir alanı gösterdiği görülür. Sonrasında, iki nokta arasında daha düz ve mümkün olduğunca geniş yapmaya çalıştığımız bir eğri vardır." “Amacımız, sürücülere daha geniş bir çalışma marjı sağlamak için çalışma aralığı daha yüksek olan bir lastik sunmak.”