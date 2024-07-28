Hamilton: "Lastiklerim iyi durumdaydı ama takım beni yine de pite aldı"

2024 Belçika Grand Prix’sinde ilk turların ardından sırasıyla önündeki Sergio Perez’i ve Charles Leclerc’i geride bırakan Lewis Hamilton, pit stop stratejisi nedeniyle takım arkadaşı George Russell’ın arkasında bitirdi.

Son tura kadar kıyasıya mücadele yaşanan yarışın sonunda ilk üç pilotu yalnızca 1.6 saniye ayırdı. Lewis Hamilton yarıştan sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hamilton’a yarışı 1-2 olarak bitirmeyi bekleyip beklemedikleri sorulduğunda şöyle cevapladı:

"Hayır, bunu kesinlikle beklemiyorduk.

"Öncelikle George ve takımı tebrik etmeliyim."

"Cuma günü tam bir felaketti. Araba gerçekten hiçbir yerde değildi. Değişiklikler yaptık, dün yaşanan yağmur nedeniyle nasıl hissedeceğimizi görmek zordu ama bugün araba muhteşemdi ve bunu buradaki herkese, pit stoplar ve stratejiyle sağlam bir iş çıkaranlara ve fabrikadaki çalışanlara borçluyuz."

Son turda Russell’ı yakalamaya çalışmanın kendisi için ne kadar zor olduğu sorulduğunda Hamilton şöyle yanıtladı:

"Elbette daha da yaklaşmaya çalışıyordum ama George lastiklerle uzun süre gitme konusunda harika bir iş çıkardı.”

“Her stintte lastiklerim iyi durumdaydı ama takım beni yine de içeri aldı, bu çok talihsiz bir durum ama bugün o günlerden biri işte."

Son olarak takım olarak şampiyonluk mücadelesinde olup olmadıkları sorulduğunda Hamilton,

"Hayır. Bu çok yüksek bir beklenti olurdu. Son birkaç yarışta gösterdiğimiz performansları devam ettirebilirsek -ki bu harikaydı- ve hafta sonlarına daha iyi başlayabilirsek umarım bu şekilde devam edebiliriz.”

"Bence McLaren bugün çok güçlüydü ama erken dönemlerde biz biraz daha öndeydik. Sadece mücadeleye devam etmeliyiz." diye cevapladı.