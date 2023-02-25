Hamilton: "Lastik battaniyesi yasağı hem tehlikeli hem anlamsız"

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Motorsport.com'un Cuma günü bildirdiği üzere, F1 takımları, FIA ve FOM, bu yılki Britanya Grand Prix'sinden sonra bir araya gelerek, lastik ısıtıcı battaniyelerin yasaklanıp yasaklanmaması gerektiğine karar verecek.

Geçmişte hem maliyet hem de sürdürülebilirlik nedeniyle lastik battaniyelerinin yasaklanması için pek çok girişimde bulunulmuş ancak her seferinde bu planlar rafa kaldırılmıştı.

Eğer battaniye olmayacaksa, bu lastiklerin sıcaklık ve basıncında dramatik değişimlerle başa çıkması gerekir, ki bu da teknik olarak karmaşık bir süreç. Haliyle sürücüler, bu lastikleri olması gerektiği aralığa getirene kadar büyük zorluklar yaşayacaklar. Şu an bile garajdan çıktıktan sonra sorunlar yaşıyorlar.

Pirelli doğru ürünleri bulmak için çok çalışıyor ve Silverstone yarışından sonra en son versiyon lastikleri test etmesinin ardından, takımları yasak konusunda ikna etmeyi umuyor.

Ancak, padok içinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önemli şüpheler var.

Bahreyn'deki sezon öncesi testleri sırasında konuşan Hamilton, bu hamleyle ilgili kendi endişelerini dile getirdi ve değişikliğin gerçekleşmesinin hiçbir faydası olmadığını öne sürdü.

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, "Bence bu tehlikeli."

"Battaniye olmayan lastikleri test ettim ve bir noktada kazalar olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bunun yanlış bir karar olduğu düşüncesindeyim."

"Lastiklerin çalışması için birden fazla tur atmanız gerekiyor. Lastik battaniyelerinin kaldırılmasının arkasındaki argüman, sürdürülebilirlik ve çevreci olmak yönünde ama aslında lastikleri ısıtmak için daha fazla yakıt yakıyoruz."

Worn Pirelli tyres Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Asıl endişe verici olan, dışarı çıktığınızda paten yapıyormuş gibi olmak ve bunun çok sarsıcı olması. Eğer lastikleri üzerinde çalışan biri varsa, onunla kolayca çarpışabilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamsız bir hamle." dedi.

Pirelli'nin F1 ve motor sporları direktörü Mario Isola, battaniyelerle ilgili kararın sürdürülebilirlikten çok daha fazlasını kapsadığını söylüyor.

"Takımların bunu destekleyip desteklemeyeceği konusunda net fikrim yok, bu konuda tahminde bulunmak da zor."

"Sürdürülebilirlik adına bu yönde ilerlemenin herkesin hedefi olduğuna inanıyorum, ancak kimse gösteriye zarar vermek istemiyor."

"Bunun imkansız bir hedef olduğunu söylemek istemiyorum, çünkü imkansız bir hedef değil. Ancak bu çok büyük bir mücadele."