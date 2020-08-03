Hamilton, lastiğin pist üstündeki parçadan patladığını düşünüyor

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Hamilton, tüm turları lider olarak götürmesinin ardından rahat bir zafere doğru ilerlerken son turda Luffield'da lastik patlattı. Hamilton yavaşlasa da turunu tamamlayıp yarışı kazanmayı başardı.

Hamilton, yarışın bitmesine 2 tur kala yeni lastik için pite gelen ve son turda 30 sn kapatan Max Verstappen'in 5 sn önünde damalı bayrağı gördü.

Mercedes, patlamaya neyin sebep olduğunu anlamak için araştırma başlatacağını açıkladı. Takımın diğer pilotu Valtteri Bottas ve McLaren'dan Carlos Sainz da benzer şekilde lastik patlattılar.

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, "Dürüst olmam gerekirse gerçekten çok iyi sürdüğümü, lastiklerimi en iyi şekilde idare ettiğimi düşünüyorum."

"Valtteri stintlerin başında çok fazla baskı uyguladı, bu yüzden normalde lastiklerimi kontrol altında tutmam gereken bölümlerde DRS mesafesinden kaçabilmek için lastikleri daha az kontrollü kullanmak zorunda kaldım."

"O, bugün harika performans sergiledi. Bir noktada lastiklerinin aşınacağını biliyordum çünkü onun pek olması gerektiği gibi lastiklerini korumadığını görebiliyordum. Ardından fark açılmaya başladı ve rahat hissetmeye başladım."

"Lastiklerde daha çok ömür olduğundan emindim." dedi.

Hamilton, lastiklerinde daha fazla ömür olduğundan emin olduğu için çok büyük ihtimalle pist üstünde yer alan bazı parçalardan lastik patlattığını düşünüyor. Lastik patlamalar başlamadan kısa süre önce Kimi Raikkonen'in ön kanadı hasar görmüştü ve parçalardan bazıları pist üstünde kaldı.

Hamilton, "Araştırmadan nasıl bir sonuç çıktığını görmek ilginç olacak çünkü açıkçası patlamaya neyin sebep olduğunu görebilirler."

"Ancak ben, pist üstünde kalan parçaların buna sebep olduğundan eminim."

"Pist üstünde çok fazla kalıntı vardı. Önümde bir araç, sanırım Kimi ön kanadını kaybetti. Birkaç tur önce hemen önümde bu olay oldu."

"Güvenlik aracı periyotlarından sonra da Maggots ve Becketts'te çok fazla parça kaldı. Pistin tam olarak temizlendiğini düşünmüyorum."

"Lastiklerim o noktaya kadar iyi çalışıyordu ve performans açısından son turlarda zorlayıp iyi turlar elde edebilirdim. Ancak ne yazık ki bunu başaramadım."

"Bu olayı geride bırakırken, nasıl daha iyi olabileceğimize bakacağız. Ancak dürüst olmak gerekirse, performansıma bakarsanız lastik yönetimim tam yerindeydi." dedi.