Formula 1 Las Vegas GP
Hamilton, Las Vegas GP'de GTA 6 oynayacak: "PlayStation'ım yanımda"
Dünya çapında beklenen GTA 6'nın çıkması, Formula 1 padoğunda da yankı buldu. Lewis Hamilton, konsolunu Las Vegas'a getirirken Verstappen, henüz oynayacak vakit bulamadığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 13:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images
Rockstar Games'in 2013'ten bu yana merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya çıkması, Formula 1 padoğunda da gündem oldu. Geçtiğimiz yıl bu oyun için tüm işlerini iptal edebileceğini söyleyerek espri yapan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Las Vegas hafta sonunda oyunu deneyimlemek için konsolunu yanında getirdiğini açıkladı: "PlayStation'ımı getirdim burada, yanımda. Oyuna başlamak için şimdiden çok heyecanlıyım. Sanırım şimdiye kadar en çok beklenen oyun olabilir."
Hamilton, oyunun çıkışından iki gün önceki hayran etkinliğindeyse şu ifadeleri kullanmıştı: "İki gün sonra yeni bir oyun çıkıyor. Perşembe gecesi erkenden otele dönüp başına oturacağım çünkü ben koca bir çocuğum. Umarım aranızdaki yetişkinler de kendi içlerindeki o çocuğu yeniden ortaya çıkarabilirler."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
2025 dünya şampiyonu Lando Norris ise çocukluğunda ailesinin seriyi oynamasına izin vermediğini belirterek GTA 6'yı oynamayacağını söyledi: "Açıkçası GTA 5'i hiç doğru düzgün oynamadım, belki birkaç kez falan bakmışımdır.”
“Yani havalı bir seri ve keyif alıyorum, başkalarının oynamasını falan izliyorum ama pek benlik değil. Çok isterdim ama küçükken oynamama izin verilmiyordu. Yasaktı.”
“Bu yüzden okul gezisine gittiğimizde bir başkasının PSP'sini falan kapabildiğimde hayatımın en güzel gezisi oluyordu çünkü GTA oynayabiliyordum. Ama dediğim gibi büyürken hiç oynamadığım için pek ilgi alanıma girmiyor. Yine de şu an dünya çapında birçok insanın oynadığını biliyorum. Belki ileride fikrim değişir."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Aston Martin pilotu Lance Stroll oyunu bir noktada mutlaka deneyeceğini söylerken, Cadillac pilotu Valtteri Bottas ise video oyunları yerine dışarıda vakit geçirmeyi tercih ettiğini şu sözlerle dile getirdi: "GTA oynamak planlarım arasında yok. Bence yapılacak daha iyi şeyler var, bilirsiniz, dış dünya oldukça güzel. Dışarı çıkmak gayet keyifli."
Red Bull yıldızı Max Verstappen ise oyunu konsoluna indirdiğini fakat henüz başlayacak vakti bulamadığını belirtti.
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- Motorsport.com Ekibi
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