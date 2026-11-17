Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton, Las Vegas GP ilk antrenman seansında yerini Beganovic'e bırakacak

Ferrari, Las Vegas Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında Lewis Hamilton'ın yerine Dino Beganovic'in piste çıkacağını doğruladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Kas 2026 15:45

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Dino Beganovic, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ferrari, sezon boyunca gerçekleştirmesi gereken dört çaylak pilot seansının tamamını bu şekilde tamamlayacak.

Dino Beganovic, daha önce İspanya'da Lewis Hamilton'ın, Avusturya ve Brezilya'da ise Charles Leclerc'in yerine piste çıkmıştı. Las Vegas'ta da Hamilton'ın yerine piste çıkmasıyla birlikte Ferrari, çaylak pilot kuralı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak.

Formula 1 sportif kuralları, her takımın her sezon araç başına en az iki antrenman seansında ilk antrenman seansında çaylak pilot piste çıkarmasını zorunlu kılıyor. Böylece her takımın sezon boyunca toplam dört zorunlu ilk antrenman seansı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Las Vegas'ta ilk antrenman seansında görev alacak tek yedek pilot Beganovic olmayacak. Haas da sezon sona ermeden çaylak pilot seansı yükümlülüklerini tamamlamak amacıyla Oliver Bearman'ın yerine Ryo Hirakawa'yı piste çıkaracak.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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