Prime'a abone ol
Formula 1 Mercedes tanıtım
Haberler

Hamilton: "Lansman dönemi, sezonun en heyecan verici zamanı"

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2024 F1 aracı olan W15'in lansmanındaki açıklamasında geride kalan son haftaların duygusal olduğunu söylerken, takım olarak ortak bir hedef doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Hamilton, lansman dönemi öncesinde Ferrari'ye geçeceğinin duyurulmasıyla en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.

7 kez şampiyon pilot, bu gelişmenin ardından ilk kez bir etkinlikte görüntülendi. Son haftalarda yaşadıkları ve lansmanlar hakkında konuşan Hamilton, "Evet, açıkçası çok duygusaldı. Buraya 2013'te geldiğim düşünüldüğünde burada olmak çok gerçeküstü."

"Yani takımla 11 yıl geçirdim ve 12. yılıma giriyorum. Kış boyunca yaptıkları çalışmaları gördüğünüz bir grup insanla çalışmak büyük bir ayrıcalık. Son birkaç yıldır bu süreçten geçiyoruz. Yılın başında bir aracın bir araya geldiğini görüyorsunuz, bu - herkesin lansmanını gördüğünüz zaman - gerçekten sezonun en heyecan verici kısmı."

"Aracın bir bütün olarak bir araya geldiğini ilk kez görüyorum ama kaputun altındaki her şeyi bilmek, insanların göremeyeceği bir şey. Ama George ve ben pistte deneyimleyeceğiz. Bu heyecan verici." dedi.

Mercedes-AMG W15 E PERFORMANCE - Lewis Hamilton - Front Quarter

Mercedes-AMG W15 E PERFORMANCE - Lewis Hamilton - Front Quarter

Lansmanların ardından tüm takımlar, araçlarını piste çıkarmalarıyla nerede olduklarını anlarlar ve o noktadan sonra aracın hızını ve dayanıklılığını iyileştirmeye çalışırlar.

Kış testlerindeki hedeflerinin ne olacağının sorulması üzerine Hamilton, "Tüm kış antrenmanları boyunca odak noktamız ilk olarak takımı eskiden olduğumuz yere geri getirmek olacak. Zorlu birkaç yıl geçirdik ve bence bu, bizim için gerçekten bir zemin oluşturdu. Yeniden toparlanmamıza yardımcı oldu. Toto'nun da bahsettiği gibi bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemiz gerekti."

"Şimdi de önemli süreçlerden geçiyoruz ve çalışmalarımızda gerçekten gayretli davranıyoruz. Verileri anlamak, aracı anlamak ve bugün yağmurda atabileceğimiz tek bir tur bile George ve bana neler olacağına dair bir fikir verebilir."

"Bir ekiple çalışmayı her zaman sevmişimdir, özellikle de arka planda bu kadar çok insan varken, her şey yüksek performansla ilgiliyken ve inşa ettiğimiz bu makine bizi çizginin ötesine taşırken."

"Arka plandaki tüm bu insanlar inanılmaz derecede sıkı çalışmazlarsa, olmamız gereken yere asla ulaşamayız. Dolayısıyla hepimizin ortak bir hedefi olması harika bir şey. Ve tüm yıl boyunca hepimiz buna odaklandık. Bu gerçek bir ayrıcalık." şeklinde cevap verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Wolff: "Tırmanmamız gereken 'büyük bir dağ' var fakat Mercedes'e güveniyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

Formula 1
Mercedes tanıtım

Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım" Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

Aston Martin, Red Bull'un 'yenilebilir' bir takım olduğunu düşünüyor

Aston Martin, Red Bull'un 'yenilebilir' bir takım olduğunu düşünüyor

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Aston Martin, Red Bull'un 'yenilebilir' bir takım olduğunu düşünüyor Aston Martin, Red Bull'un 'yenilebilir' bir takım olduğunu düşünüyor

Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Formula 1

Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Son Haberler

McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek

McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek

F1 Formula 1

McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek

Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

F1 Formula 1
Mercedes tanıtım

Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım" Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"

Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış

Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış

F1 Formula 1
Mercedes tanıtım

Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış

Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik"

Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik"

F1 Formula 1
Mercedes tanıtım

Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik" Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol