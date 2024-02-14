Hamilton: "Lansman dönemi, sezonun en heyecan verici zamanı"

Hamilton, lansman dönemi öncesinde Ferrari'ye geçeceğinin duyurulmasıyla en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.

7 kez şampiyon pilot, bu gelişmenin ardından ilk kez bir etkinlikte görüntülendi. Son haftalarda yaşadıkları ve lansmanlar hakkında konuşan Hamilton, "Evet, açıkçası çok duygusaldı. Buraya 2013'te geldiğim düşünüldüğünde burada olmak çok gerçeküstü."

"Yani takımla 11 yıl geçirdim ve 12. yılıma giriyorum. Kış boyunca yaptıkları çalışmaları gördüğünüz bir grup insanla çalışmak büyük bir ayrıcalık. Son birkaç yıldır bu süreçten geçiyoruz. Yılın başında bir aracın bir araya geldiğini görüyorsunuz, bu - herkesin lansmanını gördüğünüz zaman - gerçekten sezonun en heyecan verici kısmı."

"Aracın bir bütün olarak bir araya geldiğini ilk kez görüyorum ama kaputun altındaki her şeyi bilmek, insanların göremeyeceği bir şey. Ama George ve ben pistte deneyimleyeceğiz. Bu heyecan verici." dedi.

Mercedes-AMG W15 E PERFORMANCE - Lewis Hamilton - Front Quarter

Lansmanların ardından tüm takımlar, araçlarını piste çıkarmalarıyla nerede olduklarını anlarlar ve o noktadan sonra aracın hızını ve dayanıklılığını iyileştirmeye çalışırlar.

Kış testlerindeki hedeflerinin ne olacağının sorulması üzerine Hamilton, "Tüm kış antrenmanları boyunca odak noktamız ilk olarak takımı eskiden olduğumuz yere geri getirmek olacak. Zorlu birkaç yıl geçirdik ve bence bu, bizim için gerçekten bir zemin oluşturdu. Yeniden toparlanmamıza yardımcı oldu. Toto'nun da bahsettiği gibi bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemiz gerekti."

"Şimdi de önemli süreçlerden geçiyoruz ve çalışmalarımızda gerçekten gayretli davranıyoruz. Verileri anlamak, aracı anlamak ve bugün yağmurda atabileceğimiz tek bir tur bile George ve bana neler olacağına dair bir fikir verebilir."

"Bir ekiple çalışmayı her zaman sevmişimdir, özellikle de arka planda bu kadar çok insan varken, her şey yüksek performansla ilgiliyken ve inşa ettiğimiz bu makine bizi çizginin ötesine taşırken."

"Arka plandaki tüm bu insanlar inanılmaz derecede sıkı çalışmazlarsa, olmamız gereken yere asla ulaşamayız. Dolayısıyla hepimizin ortak bir hedefi olması harika bir şey. Ve tüm yıl boyunca hepimiz buna odaklandık. Bu gerçek bir ayrıcalık." şeklinde cevap verdi.