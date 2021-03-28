Hamilton "kuvvetli rüzgara" rağmen güçlü bir yarış çıkarmak istiyor

İngiliz pilot, yarışa ikinci sıradan başlayacak ve yarışa yaklaşık 1.5 saat kala verdiği demeçte, hedefinin Red Bull'u mağlup etmek olduğunu dile getirdi.

Hamilton, "Hava şimdi çok rüzgarlı, start finiş düzlüğünde adeta ​ bir rüzgar tünelindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bence yarış zor geçecek gibi görünüyor."

"Red Bull Racing kış sezonunda harika bir iş çıkardı, ancak onlar üzerinde baskı yaratma şansımız var."

"Artık hiç kimsenin yarışların nasıl sonuçlanacağını söyleyememesi harika. Yarışlara mükemmel bir şekilde hazırlanmalı ve olumlu bir tutum sergilemeliyiz. Cumartesi günü Max Verstappen bizden neredeyse yarım saniye daha hızlı olsa bile, yarış henüz yapılmadı. Dün gece takım fabrikasındaki çocuklarla konuştuk ve çocuklar ilerleme kaydedebilmek adına ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

"Piste çıkacağım ve görevi yerine getirmeye çalışacağım. Pek çok zor faktörle, özellikle kuvvetli rüzgarlarla uğraşmak zorunda kalacağız, ancak bunun üstesinden gelmek için yarışlardayız."

"Red Bull Racing ile savaşmak zor olacak, uzun zamandır ilk defa, güç üniteleri bizimkinden daha iyi ve yeni aerodinamik değişiklikler, onların araçlarını W12'den daha az etkiledi."

"Bu benim Formula 1'deki ilk yılım değil ve dışarıdan genellikle sakin görünebilirim, fakat sezonun ilk yarışını hep sabırsızlıkla bekliyorum. Çocukluğumdan beri Formula 1'i hayal ettim ve onu dünyadaki hiçbir şeyle değişmem." dedi.