Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton, küresel sorunlar hakkında: "Daha fazlasını yapabiliriz"

Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı’na yaptığı ziyarette tanık olduklarını anlattı ve F1’deki isimlerin küresel sorunlara yönelik daha çok aksiyon alması gerektiğini söyledi.

Alex Harrington Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 15:40

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Outside the Paddock



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Motor sporlarında çeşitlilikten Gazze'deki insani krize kadar pek çok küresel meselede etkisini kullanarak sesini yükselten yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Formula 1 camiasının bu konuda yeterince adım atmamasından yakındı.

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarının spordaki diğer isimlerin de bu konulara değinmesi gerekip gerekmediğine yönelik sorusunu yanıtlayan Ferrari pilotu, kendi çabalarının başkalarına ilham vermesini umduğunu ancak henüz bunu göremediğini ifade etti: "Ben sadece iyi niyetle öncülük etmeye çalışıyorum ve her zaman, kartopu etkisi yaratan o küçük kar tanesi olabileceğimi düşündüm ama şu ana kadar durum böyle olmadı.”

“Dürüst olmak gerekirse diğerlerinin neyi savunduğunu bilmiyorum ama bu benim meselem de değil. Benim tek derdim, dediğim gibi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak ve eleştirilere rağmen doğruların yanında durmak. Sadece kalbimin sesini dinliyorum ve vakfımla yaptığım çalışmalarla gerçekten gurur duyuyorum."

FIA, F1 ve takımların imzaladığı çeşitlilik tüzüğü gibi projelerle sporun olumlu bir yönde ilerlediğini kabul eden Britanyalı pilot, sorumluluğun tek bir kişinin omuzlarına yüklenemeyeceğini vurguladı: "Daha fazlasını kesinlikle yapabiliriz. F1, değeri 20 milyar doların üzerinde olan devasa bir sektör, Değişim ve bunun gibi olumlu şeyler için bastıran tek kişi siz olamazsınız. Hep birlikte, bir birlik olarak çalışmanız gerekir. Bu yüzden giderek daha fazla insanın bu yolculuğa katılacağını umuyorum."

Brezilya Grand Prix'sinden iki gün sonra Mısır'a giderek Gazze sınırındaki Refah kapısında yürütülen yardım çalışmalarını yerinde inceleyen Hamilton, bölgede gördüklerini şu sözlerle aktardı: "Oraya gidip olanları kendi gözlerimle görmeyi gerçekten çok istedim. Harika işler yapan bir kuruluşla çalıştım ama bildiğiniz gibi yürek parçalayıcı ve çok ama çok ağırdı.”

“Vurulmuş, yanmış ve yüzü tanınmaz hale gelmiş çocuklarla tanıştım. Yine de sahada bu gençlerin iyileşmesine yardımcı olmaya ve onlara eğitim vermeye çalışan gerçekten harika işler çıkaran iyi insanların olduğunu görmek muazzamdı."

Geçtiğimiz aralık ayında da İngiliz Kızılhaçı ile Ürdün'ü ziyaret eden tecrübeli pilot, bu meselelerin gündemde tutulmasının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı: "Dünyadaki hiçbir çocuğun bir hükümetin kararından sorumlu tutulmaması ya da bundan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Bu gerçekten meselenin insani boyutuyla ilgili. Biz gerçekten insanlığın yanında duruyoruz. Ve bu platforma sahip olduğum sürece bunu yapmaya devam edeceğim."

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- Motorsport.com Ekibi

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