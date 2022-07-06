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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton, "kötü" kariyer istatistiğinden endişelenmiyor

Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerinde birçok rekora imza attı ancak Britanya Grand Prix'sinde ismine belki o kadar olumlu olmayan bir istatistik ekledi. 

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, Editör
Hamilton, "kötü" kariyer istatistiğinden endişelenmiyor
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Formula 1’e girdiği sezondan beri her yıl 10 yarışlık süre zarflarında en az bir kez zafere ulaşan Hamilton, bu yıl şimdiye kadar galibiyet alamadı. 

Hamilton'ın bu yılki en iyi sonucu, evinde yarıştığı Silverstone'daki yarış dahil olmak üzere üç kez elde ettiği üçüncülük oldu. 

Böylelikle Hamilton, kariyerinde ilk kez 11 yarış arka arkaya zafer alamadı. Fakat yedi kez dünya şampiyonu, bu istatistiklerden endişe duymuyor. 

2022'de henüz bir yarış kazanmadığı gerçeğinin garip olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, durumun böyle olduğunu reddetti. 

Mercedes pilotu, Britanya Grand Prix'sinden sonra medyaya verdiği demeçte, "Hiç de garip bir his değil"

"Kariyerimde elbette bir süre boyunca galibiyet alamadığım yıllar oldu. Mevcut durum beni endişelendirmiyor." dedi.

Hamilton, bu yıl şimdiye kadarki en güçlü hafta sonlarından birini Silverstone'da geçirdi ve bir aşamada galibiyet için yarışıyor gibi görünüyordu. 

Bu durum İngiliz pilota Gümüş Oklar’ın gelecekte neler başarabileceğine dair umut verdi. 

Hamilton, "Son birkaç yarışta kaydettiğimiz ilerleme bize kesinlikle daha fazlası yapabileceğimiz konusunda umut verdi." 

"Bu araçta potansiyel var ve biz sadece gereken özeni göstermeye devam etmeliyiz. Başımızı öne eğmeli, odaklanmalı ve pes etmemeliyiz.”  dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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