Hamilton, koronavirüs sonrası Bali'ye gitmiş

Melbourne'deki Avustralya GP'nin koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından bir süre Avustralya'da kalan Hamilton'ın sonrasında nereye gittiğine dair çok fazla bilgi yoktu.

Sosyal medya hesaplarından eskisi kadar sık paylaşım yapmayan Hamilton'ın New York ve Monako'da evleri bulunuyor.

Ancak şimdi Hamilton'ın Amerika'da veya Monako'da olmadığı ortaya çıktı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre altı kez dünya şampiyonu, uzun süredir Bali'de kalıyor.

Buradaki Canggu bölgesinde sörf yapan ve dinlenen Hamilton, aynı zamanda antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Hamilton'ın her gün Mercedes takım patronu Toto Wolff ile konuştuğuna da yer verildi.

Haberde, "Beslenmesine dikkat gediyor. Ortaklar ve sponsorlar için Mercedes'e video mesajlar göndererek yardım ediyor. Boş zamanlarında da Fransızca öğrenmeye başladı." denildi.