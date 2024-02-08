Hamilton, kontratındaki madde nedeniyle Mercedes mühendislerini Ferrari'ye götüremeyecek!
Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye, güvendiği bazı mühendisleri getirebileceği yönündeki söylentilerin pek inandırıcılığı yok çünkü yedi kez dünya şampiyonu pilotla yapılan sözleşme hazırlanırken, Hamilton'ın Peter Bonnington ya da Andrew Shovlin'i ya da başkasını götürmesini engelleyen bir 'götürememe maddesi' eklenmiş.
Hamilton-Ferrari 'depreminin' ilk aşaması en azından medya tarafında yatışmış durumda. Son gelişmeler Lewis'in Maranello'ya gelişinin yaratabileceği etkiyle ilgili; yedi kez dünya şampiyonu İngiliz pilotun, Mercedes'te yıllardır birlikte çalıştığı bazı güvenilir isimleri kendisiyle beraber İtalyan ekibe getirebileceği konuşuluyor.
Şu anda yarış mühendisi Peter Bonnington'ın yanı sıra Andrew Shovlin'in de Ferrari'ye gelebileceği iddiası var.
Hamilton'ın istediği bu yönde olsa da, bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Lewis'in geçtiğimiz Ağustos ayında Mercedes ile imzaladığı sözleşmede takımı bu konuda koruyan bir madde var.
İngiltere'de bu madde 'kaçıramama maddesi' olarak biliniyor ve bir çalışanın, şirketle ilişkinin sona erdirmesi durumunda eski meslektaşlarını kendisiyle beraber götürmesini engelliyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, con Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes-AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes aynı yaklaşımı Hamilton için uyguladı; Hamilton'ın mevcut meslektaşlarına 2025'ten itibaren Maranello'ya gelmesini teklif etmesini yasakladı.
Bu, birçok Formula 1 takımının personel kaybını önlemek amacıyla üst düzey yöneticilerin ve bazı durumlarda bazı sürücülerin sözleşmelerine koyuluyor.
Daha önce Sebastian Vettel de Red Bull'dan Ferrari'ye geçerken Guillaume 'Rocky' Rocquelin'i yanında getirmek istemiş ama kontratındaki madde nedeniyle bunu yapamamıştı.
Elbette tüm tarafların rızasıyla transfer her zaman mümkün fakat Hamilton'ın ayrılışıyla şaşkına dönen ve "heyecanlanmayan" Mercedes için bu senaryo mümkün görünmüyor.
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