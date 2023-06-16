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Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton henüz yeni bir anlaşma imzalamasa bile geleceği konusunda endişeli değil.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Kevin Magnussen, Haas F1 Team in the Press Conference

İspanya Grand Prix'si sonrasında Lewis Hamilton ve Toto Wolff'un yeni kontrat görüşmelerine devam etmesi hatta sonuçlandırması bekleniyordu.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu, Montreal'deki FIA basın toplantısında herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

Hamilton şöyle konuştu: "Toto ile birkaç kez görüştük. Aramızda harika bir ilişki var, ancak müzakereler ne zaman biterse, kontrat o zaman tamamlanacak."

"Bu gelecek hafta veya bir ay sonra olabilir. Sürecin ilerleyişi göz önüne alındığı endişelenmiyorum. İlerleme kaydedilmiş durumda ancak yeni bir şey ekleyemem."

Hamilton bu hafta sonu yapılacak Montreal yarışıyla ilgili de konuştu.

"Gelecek hafta sonu hakkında konuşacak olursak, sanırım tüm pilotlar bu pisti favorilerinden biri olarak görüyor. Bu pistteki başarılarımın nedenini tam olarak bilmiyorum fakat bu pistin beni başarılı kılan bazı özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum."

"Montreal genel olarak harika bir şehir ve burada çok özel bir enerji var. Bu enerjiyi her zaman pistin tribünlerindeki taraftarlardan hissedebiliyorum."

"Pistte uzun düzlükler olsa da, bir karting pistini anımsatıyor ve burada kerblere saldırmak için agresif olmanız gerekiyor. Virajlara girmeden önce yoğun frenleme yapmanız gerekiyor. Bu tür frenlemeler her zaman güçlü olduğum bir alandı ve bu pist benim sürüş tarzıma uygun."

"Takımımız ilerleme kaydediyor, İspanya'daki sonuçlar hepimize umut verdi. Araç mükemmel çalıştı ve Brackley'deki tüm ekip gerçek bir savaşçı ruhu taşıyor."

"Zor bir dönemden geçtik, ancak şimdi yükselişte olduğumuza inanıyoruz. Henüz kazanamasak da attığımız adımlar bir tür zafer olarak adlandırılabilir."

"İspanya Grand Prix'si sonrasında George Russell ile birlikte podyuma çıkmak, bizim için bir zafer gibiydi. Yolumuzu biliyoruz ve hedefimize birlikte çalışarak ulaşabiliriz."

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