Hamilton: “Kolaylıkla ikinci olabilirdim”

Hamilton, Red Bull Ring’deki ikinci yarışta 4. sıradan start aldı ama ilk bölümde Sergio Perez’in pist dışına taşmasıyla ve Lando Norris’i geçmesiyle ikinci sıraya yükseldi.

Fakat ikinci bölümün başında Mercedes, Hamilton’a aracının sol arka bölümünde, yere basma kuvveti kaybetmesine neden olan bir hasar olduğunu bildirdi.

Mercedes önce Valtteri Bottas’a Hamilton’la yarışmamasını söylese de bu kararı değiştirdi ve finişe 20 tur kala Bottas, Hamilton’ı geçti. 1 tur sonra Norris de 7 kez dünya şampiyonunu arkasında bıraktı.

Ardından Hamilton, pite girdi ve Avusturya Grand Prix'sini Norris’in 26.4 saniye gerisinde 4. sırada bitirdi.

Bu sayede pilotlar şampiyonasında Max Verstappen’in eline büyük bir avantaj geçti ve Hollandalı pilot, puan farkını 32’ye çıkardı.

Hamilton, “Yarış öncesinde, Max’ı geçmenin çok zor olacağını söylemiştim.”

“Fakat elbette, aracın arkasından bu kadar yere basma kuvveti kaybetmek ve ikinci sırayı koruyamamak çok sinir bozucuydu.”

“İkinci olabilirdim. Aracımda sorun çıkana kadar ikinciydim. Kolaylıkla ikinci olabilirdim. Ancak evet, önümdekileri yakalayamadım.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, yarışta 1. virajda sosis kerblerin üzerine çıkmıştı ama yine de hasarı tam olarak hangi noktada aldığından emin değil.”

“Kerblerin üzerinden herkes kadar geçiyordum, bu yüzden bunun tam olarak nerede yaşandığını bilmiyorum. Fakat çok fazla hasar vardı.”

Hamilton, 5 yarıştır galibiyet kazanamıyor ve takımın, Silverstone’a kadar güncelleme getirmesi gerektiğini düşünüyor.

İngiliz pilot, “Yapmamız gereken çok iş var. Çok sıkı çalışmalıyız. [Red Bull] son yarışlarda çok fazla güncelleme getirdi ve biz hiç getirmedik.”

“Bu yüzden, bizim de bazı güncellemeler getirmemiz gerek, olabildiğince performans bulmalıyız. Aksi takdirde, daha sık bu sonucu alacağız.” dedi.