Prime'a abone ol
Önceki / FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
Formula 1 / Amerika GP Haberler

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

Lewis Hamilton'a göre lastikleri geliştirmek adına kış testleri Katar'da yapılabilir.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor

Katar GP hafta sonunun ana teması lastiklerde yaşanan sorunlar ve pist limitleriydi. Katar pistinin yapısı ve kerbler, lastikleri sezon boyunca hiç olmadığı kadar zorladı ve bundan ötürü güvenlik sorunları ortaya çıktı.

Pirelli, yaptığı incelemeler sonrası aynı lastik setiyle 18'den fazla tur atmanın yapıya zarar verdiğini keşfetti. Bundan ötürü de yarışta aynı lastikle 18'den fazla tur atılması yasaklandı.

Fakat bu sadece geçici bir çözümdü ve Hamilton'a göre, gelecekte bu tarz şartlarda iyi çalışacak bir lastik üretmek adına Katar'da sezon öncesi testler yapılabilir.

Hamilton, Katar'da yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Geliştirmemiz gereken pek çok şey var."

"Açıkçası daha kaliteli lastiklere ihtiyacımız var ama ortaya çıkan sorunların sadece üreticinin suçlu olduğunu düşünmüyorum."

"Çok az test yapıyoruz. Testler burası gibi yüksek hızlı virajların olduğu pistlerde yapılmıyor."

"Brifingde kış testlerinin üç gününün burada, Katar'da yapılmasını önerdim çünkü sezon boyunca başka hiçbir yerde lastikler bu kadar yüke maruz kalmıyor."

"FIA'nın aldığı kararlar ne olursa olsun araçlar çok ağır. Yere basma gücü her zamankinden daha fazla ve lastikleri de hesaba katınca, bunlar bekleniyordu."

"Mevcut neslin yarısı kadar yere basma gücü üretmesine rağmen geçmişteki araçlar, Bridgestone ve Michelin lastiklerinden kaynaklı çok daha iyi yol tutuş sayesinde aynı hızda gidiyordu."

"Gelecek sezon durum daha da zorlaşabileceğinden, bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Formula 1
Amerika GP

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Formula 1
Amerika GP

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Formula 1
Amerika GP

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili" Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Son Haberler

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

F1 Formula 1

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

F1 Formula 1
Japonya GP

F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"

Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol