Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
Lewis Hamilton'a göre lastikleri geliştirmek adına kış testleri Katar'da yapılabilir.
Katar GP hafta sonunun ana teması lastiklerde yaşanan sorunlar ve pist limitleriydi. Katar pistinin yapısı ve kerbler, lastikleri sezon boyunca hiç olmadığı kadar zorladı ve bundan ötürü güvenlik sorunları ortaya çıktı.
Pirelli, yaptığı incelemeler sonrası aynı lastik setiyle 18'den fazla tur atmanın yapıya zarar verdiğini keşfetti. Bundan ötürü de yarışta aynı lastikle 18'den fazla tur atılması yasaklandı.
Fakat bu sadece geçici bir çözümdü ve Hamilton'a göre, gelecekte bu tarz şartlarda iyi çalışacak bir lastik üretmek adına Katar'da sezon öncesi testler yapılabilir.
Hamilton, Katar'da yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Geliştirmemiz gereken pek çok şey var."
"Açıkçası daha kaliteli lastiklere ihtiyacımız var ama ortaya çıkan sorunların sadece üreticinin suçlu olduğunu düşünmüyorum."
"Çok az test yapıyoruz. Testler burası gibi yüksek hızlı virajların olduğu pistlerde yapılmıyor."
"Brifingde kış testlerinin üç gününün burada, Katar'da yapılmasını önerdim çünkü sezon boyunca başka hiçbir yerde lastikler bu kadar yüke maruz kalmıyor."
"FIA'nın aldığı kararlar ne olursa olsun araçlar çok ağır. Yere basma gücü her zamankinden daha fazla ve lastikleri de hesaba katınca, bunlar bekleniyordu."
"Mevcut neslin yarısı kadar yere basma gücü üretmesine rağmen geçmişteki araçlar, Bridgestone ve Michelin lastiklerinden kaynaklı çok daha iyi yol tutuş sayesinde aynı hızda gidiyordu."
"Gelecek sezon durum daha da zorlaşabileceğinden, bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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