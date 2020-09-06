Hamilton, kırmızı bayrak sırasında neden hakemlere gittiğini açıkladı

Pazar günü Monza'da yapılan yarışta Hamilton, kapalı olan pit yoluna girdiği için ceza almıştı ve bu ceza sonucunda İngiliz pilot, liderliği kaybederek son sıraya düşmüştü.

Kevin Magnussen'in, son viraj çıkışında Haas'ını kenara çekmesiyle beraber çıkan güvenlik aracı sırasında pit yolu, Danimarkalı pilotun aracının geri getirilmesi için kapanmıştı.

Mercedes pit yolunun kapalı olduğunun, Hamilton pitlere gelmeden hemen önce farkına vardı, Hamilton ise pit yoluna girmemesi gerektiği hakkında hakemler tarafından yapılan uyarıları kaçırdı.

Hakemler, Charles Leclerc'in yaptığı kaza sonrasında çıkan ve 30 dakikalığına yarışın durmasına sebep olan kırmızı bayrak aralığı sırasında, Hamilton'ın 10 saniyelik dur/kalk cezası aldığını açıkladı.

Bu aralık sırasında, Hamilton'ın hızlı bir şekilde hakem heyetine gidip tekrardan aracına geri döndüğü kameralara yansımıştı. Bu cezadan sonra İngiliz pilot, son sıraya düştükten sonra yarışı yedinci sırada tamamladı.

Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda Hamilton, pit yolu girişinde kırmızı ışık görmemesiyle beraber aldığı cezanın nedenini sormak için hakemlere gittiğini söyledi.

"Pitlere geri geldim, takımla konuştum. Herhangi bir video kaydı ellerinde yoktu ve bu yüzden ne kaçırdığımı merak ettim." diyen Hamilton şöyle devam etti: "Yemin edebilirim ki pit yolu girişinde kırmızı ışık yoktu. Michael'ı (Masi) görmek için değil, cezalarla ilgili kararları alan diğer hakemleri görmek için oraya gittim."

"Hızlı bir şekilde araç üstü görüntülerini bana gösterdiler ve üzerinde 'X' işareti olan iki tane tabela vardı. Bunları görmedim çünkü başka bir yere bakıyordum."

"Daha sonrasında da yapabileceğim bir şey yoktu, bu yüzden oradan çıkıp araca geri gittim, bu yüzden de gride biraz geç geldim."

Motorsport.com'un, tabelaları okumanın ne kadar zor olduğu sorusunu yanıtlayan Hamilton, çoğunlukla pit yolunun kapalı olduğuna dair bilgi veren ışıkların pistin sol tarafında olduğunu söyledi.

"Buraya geldiğimde daha önce hiç pit yolunun kapalı olduğu mesajının böyle verildiğini hatırlamıyorum."

"Bunun solda olduğunu bilmiyordum. Bu yeni bir gelişmeydi."

Hamilton aynı zamanda, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün pit yolunun Magnussen'in aracının geri getirilmesi için kapatılmasına şaşırdığı fikrine katıldığını, aracın Parabolica'da bulunan aralığa geriye iterek götürülmesini beklediğini söyledi.

"Genel olarak aracı neden o alandan pitlere ittikleri konusunda emin değilim, geri geri itip aracı pistten alabilirlerdi."

"Ne halt ettiler de pitlere ittirdiler? Neden olduğunu biliyorum, ancak bu kararı neden aldıklarını anlayamıyorum çünkü bunu yapmaya hiç gerek yoktu."