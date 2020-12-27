Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

Lewis Hamilton cumartesi günü BBC Radio 4 Today sabah programının konuğuydu.

Yedi kez dünya şampiyonu, konuk editör olduğu Today programının bir bölümünde (Boxing Day) kazanmanın "kısa süreli" mutluluğunun, başarısını kullanma konusunda kendini sorgulamasına sebep olduğunu söyledi.

Artan aktivizmiyle ilgili sorular karşısında Hamilton, “27 yıldır yarışıyorum ve bu her zaman benim için bir tutku oldu. Alanında en iyisi olmaya ve sürekli olarak en iyisi olmaya çalışmanın zorluğunu seviyorum."

"Başarının, yarışı ve şampiyonluğu kazanmanın mutluluğu - bu harika bir şey ama kısa ömürlü ve her zaman merak ederim- tüm bunlar ne anlama geliyor? Ben gerçekten ne için buradayım? Neden buradaki tek siyah sürücü benim, neden pistteki tek siyah sürücü değil de aynı zamanda önde olmak bana bahşedildi? "

"Bu yıl bunun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu sorumluluğu (Black Lives Matter hareketini desteklemekten bahsediyor) çok ciddiye alıyorum." dedi.

Hamilton Black Lives Matter'a verdiği desteğin, genç siyahilerin motor sporlarında ilerlemeleri ve eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlama adına önemli olduğunu düşünüyor.

"İnsanları zorlamak istemem. Bu, insanların boğazını sıkarak göstermeye çalıştığım bir şey değil. Kimseye bir şey empoze etmiyorum. Eğer BLM hareketi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz."

"Tüm hayatların önemli olduğunu söyleyenler oldu. Tabii ki her insanın hayatı önemlidir, ancak neredeyse çatlaklardan sızıp geçtiğimi söyleyebiliriz. Bu fırsatı sevecek, ilerleyecek ve harika bir eğitim alıp mühendis olma fırsatını hak edecek başka birçok siyahi çocuk var. Gerçek şu ki her insanın fırsatı birbirinden farklı."

Muhammed Ali'yle kendisi arasında yapılan karşılaştırmalar hakkında da konuşan Hamilton:

"Emin olduğum şey buradaki zamanımın sadece zafer, performans ve insanlık anlamında mükemmellikle ilgili olmadığı. Muhammed Ali benim en sevdiğim sporcu ve insanların her zaman onun hakkında bana kıyasla farklı düşüneceğine inanıyorum. Umarım onun sahip olduğu etkinin onda birine bile sahip olabilirim."

"Kazanmak DNA'mın bir parçası. Ben her zaman süper rekabetçi oldum. Başarı geldiğinde bu harika bir duygu. Sanırım bu yıl, o başarı yakalandığında bununla ne yapacağımızı gösterdi. "