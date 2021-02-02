Hamilton: "Kimsenin beni durdurmasına izin vermeyeceğim"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, hem pistte hem de pist dışında yaptıklarıyla dikkat çekiyor.

İngiliz pilot şu anda en çok takipçi sayısına sahip pilot konumunda yer alıyor ve istatistiksel anlamda da sporun en iyi pilotu haline geldi.

Hamilton şu anda ırkçılığa karşı mücadele eden isimlerin başında geliyor ki geçen yıl sık sık bu konuda yaptıklarıyla gündem oldu.

İngiliz pilot, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Kalbimi dinliyorum ve doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Kimsenin beni durdurmasına izin vermeyeceğim."

"Bazıları sporda siyasete yer olmadığını düşünüyor ama bunun siyasetle alakası yok, bu insan haklarıyla ilgili. Hatta daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyorum."

"Formula 1 yarışları dünyanın her yerinden farklı sosyal geçmişlere sahip olan milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor ve onlara eşitlikle ilgili daha olumlu görüntüler sunmamız gerekiyor."

"Dünyadaki olaylar, çocukluğumda yaşadığım acı dolu anıları hatırlamama neden oldu. Eminim ki pek çok kişi ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış ve buna karşı mücadele etmiştir."

"Daha önce kişisel deneyimlerim hakkında çok fazla şey söylemedim çünkü bunları kendi içimde tutmam, güçlü gözükmem ve pistte rakiplerimle savaşmam öğretilmişti. Ancak pistin dışında bana zorbalık yaptılar. Bununla savaşmanın tek yolu kendimi savunmayı öğrenmekti, bu yüzden karate yapmaya başladım. Bunun psikolojinize negatif etkisi tahmin edilemez."