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Hamilton: ‘’Kimse Walker gibi olamaz"

Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Lewis Hamilton, Cumartesi günü vefat eden efsanevi Formula 1 spikeri Murray Walker’ı, ‘’kimse onun gibi olamaz’’ diyerek andı.

Hamilton: ‘’Kimse Walker gibi olamaz"

Britanya Yarış Pilotları Kulübü, Cumartesi akşamı Walker’ın 97 yaşında vefat ettiğini açıklamıştı.

Bu üzücü haberlerden sonra motor sporları dünyası, Birleşik Krallık’ın 1976-2001 yılları arasındaki baş spikeri Walker için yasa büründü.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, paylaştığı bir Instagram gönderisinde Walker’ı şu sözlerle andı: ‘’Murray’in vefatını duymak çok üzücü.’’

‘’Büyürken yarışlarda sesini duyduğumu hatırlıyorum. Sporu çok daha heyecanlı ve büyüleyici hale getirdin.’’

‘’Sporumuzun unutulmaz sesi ve harika adam, yaptıkların için teşekkür ederim. Unutulmayacaksın. Huzurlar içinde uyu.’’

Pazar günü Bahreyn’de yapılan FIA basın konferansında Walker’la ilgili anıları sorulan Hamilton, ‘’Onun unutulmaz sesini hatırlıyorum, büyürken bütün Grand Prix’lerde duyardım.’’

‘’Sporu gerçekten daha heyecanlı hale getirdi. Televizyonda ona benzer biri hiç olmadı. Televizyonda izlemeseniz bile, başka odadaysanız ve sesini duyarsanız, heyecanlanırsınız. Sonra televizyona koşup ne olduğunu görmek istersiniz.’’

‘’O dünya çapında çok seviliyor, özellikle de Birleşik Krallık’ta. Bence spora katkısı çok büyüktü.’’

"Onu, hayatımın erken bir noktasında izledim ve dinledim. Bence kimse onun gibi olamaz."

‘’Doğal olarak onun vefatını duymak çok üzücü. Ancak harika upuzun bir hayat yaşadı. Onun kadar uzun bir hayat yaşamayı umuyorum ve bunun için dua ediyorum.’’

Formula 1, testlerin son gününde, Bahreyn Pisti'ndeki ana düzlüğe, Walker’ı anmak amacıyla bir afiş yerleştirdi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
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