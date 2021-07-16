Hamilton: "Kimsenin beni etkilemesine izin vermeyeceğim"

2021 sezonundaki ilk 9 yarışın ardından Hamilton, pilotlar şampiyonasında Max Verstappen’in 32 puan gerisinde bulunuyor ve bu da sekizinci şampiyonluğunu kazanmasını çok daha zor bir hale getiriyor.

Red Bull’un bu sene güçlü bir araca sahip olduğu konusunda şüphe yok ancak eski Formula 1 patronu Ecclestone, Hamilton’ın biraz motivasyonunu kaybetmiş olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

PA News Agency’e verdiği demeçte Ecclestone, “Bu konuda birçok kişiyle konuştum ve belki de Lewis eskisi kadar rekabetçi değildir.”

“Daha iyi yapabileceği ama yapmadığı bir çok an yaşandı. Eskiden neredeyse onunla rekabet edebilen kimse yoktu, her zaman harika bir aracı vardı ve bu kadar çaba sarf etmesi gerekmiyordu. Ancak belki de şimdi, biraz ağırdan alması gerektiğini düşünüyor.”

“Yılın başında şampiyonluğu kazanıp ve sonra spordan ayrılacağını düşünmüştüm. Ancak görünüşe bakılırsa durum böyle olmayacak. Yine de kontrata çok güvenmiyorum. Anlaşmayı feshedebilir."

“Muhtemelen moda ve müzik sektörüne göz attı ancak para kazanmanın orada, Formula 1'de olduğu kadar kolay olmadığını fark etti.” yorumlarında bulundu.

Hamilton ise Britanya Grand Prix’sine gelene kadar bu yorumlardan haberdar değildi. Fakat bunları öğrendikten sonra da bu konuda pek fazla şey söylemedi.

7 kez dünya şampiyonu, yarışlar ve Hamilton Komisyonu gibi önemli konularda dikkatinin dağılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Üstelik, bir pilotlar olarak şu ana kadarki en iyi formunda olduğunu vurguladı.

Hamilton, “Buna pek bir cevabım yok. Bu hafta sonuna başlamadan önce bundan haberim bile yoktu.”

“Fakat dürüst olmak gerekirse ilginç bir hafta oluyor. Geçtiğimiz günlerde [milli] futbol maçımız vardı ve bir anlığına heyecanlı olsa da bittikten sonra çok kötü şeyler yaşandı. Fakat bu konuda gelen destek ve pozitiflik çok güzeldi.”

“Tabii ki [Hamilton] Komisyonu’nda bu konuya odaklandım. Şu anda kimsenin beni etkilemesine izin vermiyorum.”

“Spora başladığım zamanki pilot değilim, daha iyiyim ve kendimden hiçbir zaman olmadığım kadar eminim.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes speaks with David Coulthard, Channel 4 Presenter 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images