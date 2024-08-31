Hamilton: "Kimi'nin iyi olmasına sevindim"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Kimi Antonelli'nin yaşadığı büyük kazada yara almadan kurtulmasına sevindiğini belirtti.



Hamilton, aracın performansıyla ilgili olumlu geri bildirimlerde bulunurken, özellikle yeni asfalt ve yeni kerblerin farklı bir zorluk yarattığını vurguladı.

Hamilton şunları söyledi: "Kimi'nin iyi olduğuna sevindim, bu büyük bir kazaydı. Önemli olan onun iyi olması."



"Diğer taraftan aracımızın performansı açısından iyi bir gün geçirdik."

"Bu yeni asfalt ve yeni kerbler ilginç bir meydan okuma sundu, ama araç başlangıçtan itibaren iyi hissettirdi."



"1. antrenmanda herkesin lastiklerle ilgili sorun yaşadığını ve bazı aşınmalar olduğunu gözlemledik."

"2. antrenman öncesinde ise bazı sağlam değişiklikler yaptık ve sonra araç ileriye bir adım attı."

"Hâlâ hem burada hem de fabrikada yapmamız gereken işler var. Böylece hafta sonunun geri kalanında, özellikle uzun sürüşlerde rekabetçi olabiliriz."