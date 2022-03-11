Hamilton: "Yarın yarış olsa Ferrari muhtemelen 1-2 olurdu"

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Mercedes, radikal sidepod tasarımından ötürü Bahreyn testlerinin şu ana kadar en dikkat çeken takımı konumunda. Yasallığı ile ilgili tartışmalar Ross Brawn'ın açıklamalarından sonra azalmış olmasına rağmen, tasarımın pist üstünde verimli olup olmayacağına yönelik tartışmalar halen devam etmekte.

Bahreyn'e yeni sidepod da dahil olmak üzere neredeyse tamamen farklı bir araç getiren Brackley merkezli takım, bu sezon için favori konumunda olmadıklarını iddia ederken, şampiyon pilotları Lewis Hamilton da gerek pist koşullarından, gerek mevcut problemlerden ötürü zor bir test dönemi geçirdiklerini söylüyor.

Hamilton, "Dışarıda şartlar sert. Zemin kaygan. Sabah tozlu ve çok sıcak. Öğleden sonra ise sadece tozlu. Bugün biraz hafiflemiş olsa da rüzgar da hakim. Yine de genel olarak zorlayıcı. Demek istediğim, aracın hem sağdan, hem soldan, hem de tam ortadan yalpaladığını görebilirsiniz. Araç zıplıyor ve tabanı tümseklere çarpıyor. Bu durumdan memnun değiliz fakat kontrol altına almaya çalışıyoruz." dedi.

Mercedes'in yeni tasarımının Barcelona'ya göre sürüşü değiştirip değiştirmediğine, W13'ün bu versiyonunun yeni bir başlangıç olup olmadığına dair Hamilton, "Paket Barcelona'daki paketin neredeyse aynısı. Fakat burada daha fazla rüzgar var ve dalgalanma problemi de devam ediyor, hatta daha bile kötüye gitmiş durumda. Ayrıca böylesine sıcak koşullarda yeni lastiklerle çalışmaya çalışıyoruz, Barcelona'ya göre daha farklı hissettiriyorlar."

"Bu yüzden sadece birçok farklı senaryo üzerinde çalışıyoruz, yere basma kuvvetini nasıl koruyacağımızı bulmaya ve aracın Barcelona'daki gibi dalgalanmasına izin vermemeye çalışıyoruz. Tüm takımların durumu ortada, bana kalırsa herkes aynı gemide. Bazıları sorunu kontrol altına almayı veya şu anlık bertaraf etmeyi başardı."

"Araç kesinlikle geçen haftadan daha farklı. Fakat yaptığımız değişikliğin yalnızca bu olduğunu düşünmüyorum. Bu gelişimi sağlayabilmek için çok büyük işlerin yapıldığını düşünüyorum. 2022'de biz de diğer herkes gibi yeni aracı anlamaya çalışırken birtakım engellerle karşılaşacağız, ama hem buradaki, hem de fabrikadaki ekibin bunu çözeceğinden eminim. Fakat söylemeliyim ki bu sezon kolay geçmeyecek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes, genel olarak sezon öncesi elini gizlemeyi, hatta yer yer kendini zayıf göstermeyi seven bir takım olarak biliniyor. Toto Wolff ve Lewis Hamilton önceki sezonlarda birçok kez favori olmadıklarına yönelik konuşmuşlardı.

İkili bu sene de benzer ifadeler kullanmaya devam etseler de bunun pek etkisi olmuş gibi durmuyor. Ferrari pilotu Carlos Sainz, öğlen saatleri verdiği bir demeçte, "Her sene zayıf olduklarını söylüyorlar fakat sezon başlayınca ortalığı dağıtıyorlar. Bu son beş altı sezondur böyle" şeklinde bir yorum yaparak durumun farkında olduğunu belirtti.

Sainz'ın demeci sorulan ve sezon yarın başlasa nerede olacaklarına dair yorum yapan Hamilton, "Gerçekten bilmiyorum. Bugün gördüklerime göre Ferrari güçlü görünüyor, muhtemelen ilk iki sırayı kapatacaklar. Onlar olmazsa Red Bull."

"Fakat gizlediğimiz bir şey yok. Eğer tüm bu arkadan kayma sadece aracın ne kadar iyi olduğunu saklamak için yaşanıyor olsaydı, bu gerçekten, gerçekten ama gerçekten çok iyi olurdu. Mevzu bu değil. Elbette üstesinden gelmeye çalıştığımız şeyler var. Sanırım diğerleri daha az zorlanıyor ama kim bilir? Belki yarış hafta sonuna geldiğimizde daha iyi anlarız" dedi.