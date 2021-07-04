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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton, kerblerden aldığı hasar nedeniyle 30 puanlık yere basma gücü kaybetmiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Toto Wolff, Lewis Hamilton’ın dördüncü sıraya düşmesine neden olan sosis kerblerden aldığı hasarın 30 puanlık yere basma gücü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Hamilton, kerblerden aldığı hasar nedeniyle 30 puanlık yere basma gücü kaybetmiş

Hamilton, 4. sıradan start aldığı yarışın ilk bölümünde Perez’in geri düşmesi ardından McLaren pilotu Lando Norris’i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Sonrasında pite girdi ve sert lastiklere geçti.

Ancak ikinci bölümün başında Mercedes, Hamilton’a aracının sol arka bölümünde, yere basma gücü kaybetmesine neden olan bir hasar olduğunu bildirdi. Bu Hamilton’a süre kaybettirirken Bottas ve Norris’in arayı kapatmasını sağladı.

Önce Bottas ve bir tur sonra da Norris, 7 kez dünya şampiyonunu geride bıraktı. Ardından Hamilton bir kere daha pite girdi ve yarışı, Norris’in 26 saniye arkasında 4. sırada tamamladı.

Avusturya’daki yarışın ardından konuşan Mercedes takım patronu Wolff, ilk tahminlerin Hamilton’ın araç hasarının 30 puanlık yere basma gücü kaybetmesine sebebiyet verdiği yönünde olduğunu söyledi.

Wolff, “30 puanlık yere basma gücü kaybettiğimizi hesapladık ama bunu daha kontrol etmedik.”

“Fakat performansta çok büyük düşüş yaşandı ve bu da lastikleri finiş görmeye yetemeyecek kadar zorlaması anlamına geldi.”

“Hasardan sonraki performansını inceledik ve Valtteri’nin Lando’ya karşı onu [Hamilton'ı] korumasının mümkün olup olmadığına baktık ama bu mümkün değildi.”

“Valtteri’ye karşı da adil davrandı ve bu noktada araçların yerini değiştirmeye karar verdik çünkü üçüncülüğü McLaren’a kaybedeceğimizi anladık.” ifadelerini kullandı.

Bu yere basma gücü kaybının ne kadar tur zamanı kaybetmelerine yol açtığı sorulduğunda Wolff, “bunun söylemenin zor” olduğunu belirtti.

“Sadece sensörlerde gördüklerimizden elde ettiğimiz bir ilk tahminimiz var. Bunu tam olarak tur zamanına çeviremiyorsunuz.”

Hamilton, yarıştan sonra tam olarak nerede bu hasarı aldığından emin olmadığını söylemişti. Bu konuda konuşan Wolff, “Sanırım 30. turda, 10. virajdan çıkarken oldu. Orada çok agresif bir kerb var.”

“Bir pilotaj hatası görmedik. Bu sadece aracın üstüne binen yükten oldu ve bunun neden olduğunu incelemeliyiz.” dedi.

4. sıraya düşmesi Hamilton’ın şampiyonluk mücadelesinde Verstappen’le olan farkının artması anlamına geliyordu ve şu anda Hollandalı pilot, bu farkı 32’ye çıkardı.

Wolff, “Elbette, kaybettiğiniz her puan çok büyük hasar veriyor ve o, ikinci sıraya kıyasla 6 puan daha fazla kaybetti.”

“Bunların tamamı, momentumun yanlış yönde ilerlediğini gösteriyor.”

“Fakat bu, bitmekten çok uzak. Max’ın 32 puan gerisinde. Bu bir yarış dışı kalmaya denk gelen bir puan ve [Hamilton] kovalamaya devam edecek.”

“Bakü’ye ve diğer yarışlara bakarsak, oyunumuzu geliştirmeliyiz. Daha az hata yapmalı ve aracı daha iyi anlamalıyız.”

“O zaman kesinlikle onları yakalama şansımız olur.” dedi.

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