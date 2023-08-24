Prime'a abone ol
Önceki / Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Lewis Hamilton, Red Bull Racing'in şu anda Formula 1'de ipleri elinde tutmasıyla ilgili bir sorun yaşamıyor fakat taraftarlar için yoğun bir mücadele görmenin daha eğlenceli olacağı görüşünde.

Ekleyen:
Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

2007 yılında Formula 1'e katılan Lewis Hamilton, şu anda sporun en deneyimli ve en başarılı isimlerinden birisi.

Yedi F1 şampiyonluğunun ilkini 2008'de McLaren ile kazanan Hamilton, Mercedes'in sporu domine ettiği dönemde 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 olmak üzere altı şampiyonluk daha kazandı.

O dönemde Mercedes dominasyonunun spor için pek de iyi olmadığı konuşuluyordu ve şimdi aynı şey, arka arkaya 13 yarış kazanan Red Bull için söyleniyor.

Red Bull ve Max Verstappen'in dominasyonundan memnun olmayan isimlerden birisi de Mercedes pilotu Lewis Hamilton.

İngiliz pilotun yorumları, rakip takımlardan eleştiri alıyor ve bazıları aynı şeyi neden Mercedes baskınken söylemediğini sorguluyor.

Bu konuda M4 Sport ile yaptığı röportajda Hamilton, "Red Bull'a herhangi bir tavsiyede bulunmama gerek yok."

"Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Daha önce de sporu domine ettiler."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Herkesi geçtikleri ve daha iyi bir iş çıkardıkları için bu dominasyon onların hatası."

"Ben sadece tecrübelerime dayanarak konuşuyorum ve taraftarlar bana 'Evet ama sizin de daha önce baskın bir aracınız vardı ve şimdi şikayet ediyorsunuz' diyorlar. Oysa bu öyle bir şey değil."

"En önde sürerken bile rekabetin artmasını ve yakın olmayı istiyoruz. Çocukken hayalimiz buydu. Bu yüzden yarışıyoruz."

"Çocukken her yarışta herkesin birkaç saniye önünde olma isteğim hiç olmadı ancak bir avantaj elde ettiğinizde bunu korumak, sporun ve sporun gelişiminin de getirdiği diğer faktörlerle birleşince, her şeyi daha kolay hale getiriyor." dedi.

Yine de Hamilton, Milton Keynes merkezli ekibin mevcut formun tadını çıkarmasını umuyor.

"Elbette daha önce Michael, McLaren, Red Bull ve Mercedes dönemleri yaşadık. Şimdi yine Red Bull var. Onlar için bunun harika olduğunu düşünüyorum."

"Bu zafere değer vermeli ve tadını çıkarmalılar. Her halükarda, bu hakimiyeti durdurmak için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz."

"Ayrıca F1 olarak düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftarları birden fazla takım arasındaki yoğun mücadeleden mahrum bırakmamalıyız."

Red Bull ile aralarındaki fark büyük olsa da Hamilton, yeni düzenlemelerin işe yaramaya başladığını düşünüyor.

"Mercedes, Ferrari ve Aston Martin arasında yakın bir ikincilik savaşı var. Bu çok güzel. Şimdi önemli olan ön ve arka ile aradaki farkın azalması."

"Bu taraftarlar için çok güzel olur. Bir yarışsever olarak bunu her hafta sonu görmek isterim."

paylaşım
yorumlar

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Hollanda GP'de işaret fişeklerinin kullanımı yasaklandı

Hollanda GP'de işaret fişeklerinin kullanımı yasaklandı

Formula 1
Hollanda GP

Hollanda GP'de işaret fişeklerinin kullanımı yasaklandı Hollanda GP'de işaret fişeklerinin kullanımı yasaklandı

Alpine sezonun kalan kısmı için kendisine "hedef" belirlemeyecek

Alpine sezonun kalan kısmı için kendisine "hedef" belirlemeyecek

Formula 1
Hollanda GP

Alpine sezonun kalan kısmı için kendisine "hedef" belirlemeyecek Alpine sezonun kalan kısmı için kendisine "hedef" belirlemeyecek

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Formula 1

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"

Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"

Formula 1

Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık" Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"

Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor" Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Formula 1

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Formula 1

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

Formula 1
Belçika GP

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

Son Haberler

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik" Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici" Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

F1 Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol