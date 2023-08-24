Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"
Lewis Hamilton, Red Bull Racing'in şu anda Formula 1'de ipleri elinde tutmasıyla ilgili bir sorun yaşamıyor fakat taraftarlar için yoğun bir mücadele görmenin daha eğlenceli olacağı görüşünde.
2007 yılında Formula 1'e katılan Lewis Hamilton, şu anda sporun en deneyimli ve en başarılı isimlerinden birisi.
Yedi F1 şampiyonluğunun ilkini 2008'de McLaren ile kazanan Hamilton, Mercedes'in sporu domine ettiği dönemde 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 olmak üzere altı şampiyonluk daha kazandı.
O dönemde Mercedes dominasyonunun spor için pek de iyi olmadığı konuşuluyordu ve şimdi aynı şey, arka arkaya 13 yarış kazanan Red Bull için söyleniyor.
Red Bull ve Max Verstappen'in dominasyonundan memnun olmayan isimlerden birisi de Mercedes pilotu Lewis Hamilton.
İngiliz pilotun yorumları, rakip takımlardan eleştiri alıyor ve bazıları aynı şeyi neden Mercedes baskınken söylemediğini sorguluyor.
Bu konuda M4 Sport ile yaptığı röportajda Hamilton, "Red Bull'a herhangi bir tavsiyede bulunmama gerek yok."
"Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Daha önce de sporu domine ettiler."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Herkesi geçtikleri ve daha iyi bir iş çıkardıkları için bu dominasyon onların hatası."
"Ben sadece tecrübelerime dayanarak konuşuyorum ve taraftarlar bana 'Evet ama sizin de daha önce baskın bir aracınız vardı ve şimdi şikayet ediyorsunuz' diyorlar. Oysa bu öyle bir şey değil."
"En önde sürerken bile rekabetin artmasını ve yakın olmayı istiyoruz. Çocukken hayalimiz buydu. Bu yüzden yarışıyoruz."
"Çocukken her yarışta herkesin birkaç saniye önünde olma isteğim hiç olmadı ancak bir avantaj elde ettiğinizde bunu korumak, sporun ve sporun gelişiminin de getirdiği diğer faktörlerle birleşince, her şeyi daha kolay hale getiriyor." dedi.
Yine de Hamilton, Milton Keynes merkezli ekibin mevcut formun tadını çıkarmasını umuyor.
"Elbette daha önce Michael, McLaren, Red Bull ve Mercedes dönemleri yaşadık. Şimdi yine Red Bull var. Onlar için bunun harika olduğunu düşünüyorum."
"Bu zafere değer vermeli ve tadını çıkarmalılar. Her halükarda, bu hakimiyeti durdurmak için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz."
"Ayrıca F1 olarak düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftarları birden fazla takım arasındaki yoğun mücadeleden mahrum bırakmamalıyız."
Red Bull ile aralarındaki fark büyük olsa da Hamilton, yeni düzenlemelerin işe yaramaya başladığını düşünüyor.
"Mercedes, Ferrari ve Aston Martin arasında yakın bir ikincilik savaşı var. Bu çok güzel. Şimdi önemli olan ön ve arka ile aradaki farkın azalması."
"Bu taraftarlar için çok güzel olur. Bir yarışsever olarak bunu her hafta sonu görmek isterim."
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