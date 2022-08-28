Hamilton, kendisine "aptal" diyen Alonso için: "Benim hakkımdaki düşüncelerini açığa çıkarması iyi oldu"

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Yarışın ilk turunda Hamilton, Kemmel düzlüğünde Fernando Alonso'ya çok yaklaştı ve Les Combes'te ikincilik için atak yaptı.

Hamilton virajı dönerken çok az da olsa öndeydi ancak virajı dönerken çok fazla içeri dönünce içeride yer alan Alonso ile temas yaşadı ve bu temas sonucu Hamilton'ın aracı havalandı.

Alonso kazaya rağmen sorunsuz bir şekilde yola devam ederken Hamilton hasar nedeniyle aracını kenara çekip yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Bugünkü kaza kesinlikle benim hatamdı. Talihsizlikti. Yani bu motor sporları. Her şeyimi verdim. 5. virajda dışarıdan geçmeye çalıştım."

"Ancak orada yeteri kadar boşluk bırakmadım ve bunun bedelini ödedim. Evet, kasıtlı değildi. Bu şekilde oldu." dedi.

Kaza nedeniyle oldukça kızgın olan Alonso, takım telsizinden eski takım arkadaşı için "aptal" dedi ve onun sadece ilk sıradan başlayarak yarışabildiğini" söyledi.

Alonso'nun sözleri sorulduğunda Hamilton, "Alonso'nun kendisi hakkında nasıl hissettiğini öğrenmenin güzel" olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, "Gerçekten buna verecek bir cevabım yok. Olayın sıcağında nasıl hissedildiğini biliyorum ancak onun benim için nasıl hissettiğini öğrenmek güzeldi."

"Onun nasıl hissettiğini bu şekilde açığa çıkarması daha iyi. Dediğim gibi kasıtlı değildi ve kaza için sorumluluğu üstleniyorum. Yetişkinler bu şekilde yaparlar." şeklinde cevap verdi.

Bu konuyu Alonso ile konuşup konuşmayacağı sorulduğunda ise Hamilton, "Hayır. Söylediği şeyi duyana kadar bunu yapmayı düşünürdüm." şeklinde cevap verdi.

Hamilton, aracının havalanıp yere düşmesinin ardından yaralanmadığı için mutlu olduğunu, kazanın hemen ardından aracının içerisinde bir sorun olduğunun belli olduğunu söyledi.

Hamilton, "Yere doğru baktığımı hatırlıyorum. Kesinlikle çok yükseldim. Hâlâ hayatta ve iyi durumda olduğum için minnettarım."

"Vites kutusunda bir şeylerin kırıldığını duyabiliyordum. Araç yere indiğinde arka tarafta çok şeyi kırmış olmalıyım, bu yüzden durmam söylendi."

"Ancak açıkçası o an devam edebilmeyi umuyordum." dedi.

Kazanın ardından hakemler olayı not ettiler ancak ilk incelemenin ardından herhangi bir yaptırıma gerek olmadığı sonucuna vardılar.