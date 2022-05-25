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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor

Lewis Hamilton, kendisinin takımın lideri olduğunu düşünmüyor ve George Russell'ın kendisi kadar sıkı çalıştığını belirtiyor.

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Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor
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Hamilton hiç şüphesiz ki Formula 1'in en büyük yıldızı. George Russell, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi birçok yetenekli pilot sezonlardır konuşulan potansiyellerini ortaya çıkarmaya başlasalar da, Hamilton spordaki en büyük ve en popüler figür olmaya devam ediyor.

Son sekiz sezonun tamamında oldukça dominant performanslar ortaya koyan ve altı kez şampiyonluğa ulaşan İngiliz pilot, 2022 sezonunun ilk altı yarışı itibariyle oldukça inişli çıkışlı bir sezon geçirmekte.

İlk yarışta sürpriz bir podyum elde eden Hamilton, Suudi Arabistan'da 10, Avustralya da 4, Imola'da ise 14. olarak sezona istikrarsız bir başlangıç yaptı ve hiçbir yarışta geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton'a yönelik bir emare yoktu.

Geçtiğimiz hafta sonu İspanya'da sezonun en iyi yarışını çıkaran ve ilk turda 19. sıraya gerilemesinin ardından 5. sıraya kadar yükselen Hamilton'ın geleceği takım arkadaşı Russell'ın yükselişi nedeniyle sorgulanmakta.

İspanya Grand Prix'sinden önce hem Russell hem de Hamilton'ın katıldığı bir basın toplantısında, ikiliye ortak bir soru soruldu ve Russell'a Hamilton'da lider olarak hangi nitelikleri gördüğü soruldu.

İlk yanıt veren taraf Hamilton oldu, İngiliz pilot kendini lider gibi hissetmediğini ve Russell'ın takımdaki herkes kadar sıkı çalıştığına inandığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yedi kez dünya şampiyonu, "Öncelikle lider olduğumu söyleyemem. George ve ben, takımı yönlendirmek ve takımdaki herkes kadar çaba sarf etmek için için eşit derecede sıkı çalışıyoruz."

“Fakat zorluklar ve zorlu zamanlar boyunca her zaman kendiniz hakkında daha çok şey öğrenirsiniz, örneğin olaylarla nasıl başa çıktığınızı, olaylara nasıl tepki verdiğinizi, olumsuz durumları nasıl tersine çevirebildiğinizi."

"Şu an için daha fazlasını öğrendiğimi söyleyemem, bu yüzden geçmiş deneyimlerin bu aşamada yardımcı olduğunu söyleyeceğim. Sahip olduğumu bildiğim zihinsel güce güven vermek için söyleyebilirim."

"Ayrıca işimi hala seviyorum, kazanmak için olmasa bile mücadelenin içinde olmayı hala seviyorum. Diğer pilotları kovalamaya çalışmaktan hala zevk alıyorum." dedi.

Sonrasında Russell söz aldı ve Hamilton'ın nasıl çalıştığını görmenin "ilham verici" olduğunu söyledi.

24 yaşındaki pilot, "Mercedes'e katılırken gördüğüm en büyük şeylerden biri, Lewis'in işleri nasıl yaptığını, Toto'nun [Wolff]'un işleri nasıl yaptığını, herkesin içine işlemiş kültürü görmek olduğunu düşünüyorum. Acımasız bir ortam var."

“Her zaman daha fazlası için çabalıyorlar, asla kayıtsız değiller ve herkesin şu anda karşılaştığımız bu sorunları çözmek için nasıl bir araya geldiğini görmek benim için ilham verici, nitekim işin en iyisinin bunu nasıl yaptığını öğreniyorsunuz. Daha fazlası için sürekli olarak kendinizi zorlamanız gerekiyor."

"Bu yüzden Lewis ile takım arkadaşı ve Mercedes'in bir parçası olmanın gerçek bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum." dedi.

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