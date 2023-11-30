Hamilton, kendinden nasıl şüphe duyduğunu ve Abu Dabi sonrası emeklilik düşüncelerini açığa çıkardı

Yedi kez şampiyon olan pilot, Mercedes takımıyla zorlu bir iki yıl geçirdi ve dominant olan Red Bull'un hızına düzenli olarak yetişemediğini gördü.

Rekabet konusundaki bu sıkıntılar, FIA'nın Abu Dabi Grand Prix'si sonunda güvenlik aracının yeniden başlatılmasını yanlış yönetmesinin nihayetinde Hamilton'a dünya şampiyonluğuna mal olduğu 2021'in sonundaki tartışmaların sonrasında geldi.

Hamilton 2025 sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşmesiyle Mercedes'in rekabet seviyesine geri dönmesine yardımcı olmaya kendini adamış olsa da, kendi performansını sorguladığı zamanlar olduğunu itiraf etti.

Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçkin medya kuruluşlarına konuşan Hamilton, son dönemde yaşadığı zorluklar nedeniyle şüpheye düştüğü anlar hakkında, "Elbette. Ben de bir insanım. Dünyadaki herhangi biri size böyle şeylere sahip olmadığını söylüyorsa inkar ediyordur. Hepimiz insanız." şeklinde konuştu.

Hamilton, 2021 Katar Grand Prix'sinden bu yana podyumun zirvesine çıkamadığı için F1'deki en uzun zafer kuraklığını yaşıyor olsa da, istatistiklerin çok fazla dikkate alındığını, Mercedes ile yaşadığı mevcut zorlukların kariyerinin daha önceki dönemlerinde karşılaştığı zorluklara benzediğini söyledi.

İki yıldır galibiyet alamamış olmasının önemi sorulduğunda Hamilton, "Bence bu bir yanılgı. Gençken, çocukken kötü yıllarım oldu."

"2009'da aracımız korkunçtu. Yıl içinde bir galibiyet aldık çünkü sezon içinde ikinci bir güncelleme yaptık."

Fotoğraf tarafından: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-24

"Sonra 2010-11, onlar da harika yıllar değildi. Biri kişisel [açıdan] benim açımdan, diğeri de çoğu zaman araç açısından muhteşem değildi."

"Yani, başarı açısından belki de en büyük kuraklık bu, ancak bu galibiyetleri çıkarırsanız, o sezonlara benziyor."

"Sanırım zihin durumum ve onu nasıl sağlam bir yerde tutacağım ve pozitif kalacağım hakkında çok şey öğrendim ve yaptığım şeyi yapmaya devam edebilmek için cephaneliğime yeni araçlar ekledim."

"38 yaşındayım, hatta neredeyse 39 yaşındayım ve vücudum açısından harika hissediyorum. Bunun nedeni bu iki yıl boyunca biriktirebildiğim bazı araçlar. Yarış dışında yönetebildiğim zaman, sanırım enerji ve odaklanmayı sürdürme konusunda çok daha iyi bir iş çıkarabildim."

"Etrafımda her zamankinden daha iyi bir ekip var. Sanırım sonuçta böyle zor sezonlar geçirdiğinizde, 'Sorun bende mi yoksa araçta mı' diye düşündüğünüz anlar hep olacaktır. Hâlâ yeteneklerinize sahip misiniz, yoksa kayıp mı ettiniz?"

"Çünkü sihrin gerçekleştiği o (anı) kaçırıyorsunuz. Her şey bir araya geldiğinde, araç ve siz, ve o kıvılcımı aldığınızda, bu olağanüstü bir şeydir ve arayış içinde olduğunuz şey de budur." dedi.

Abu Dhabi sonrası emeklilik düşünceleri

Abu Dhabi'deki 2021 sezon finalinin tartışmalı bitişinin ardından Hamilton, ortalıktan tamamen kaybolmuştu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

O dönemde Hamilton, her zaman geri dönmeye kararlı olduğunu söylese de, şimdi çekip gitmeyi düşündüğü anlar olduğunu itiraf etti.

Bir an önce emekli olmanın aklına gelip gelmediği sorulduğunda Hamilton, "Kesinlikle, evet."

"O dönemde aklımdan çok şey geçiyordu. Ama bence yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri duygulara göre karar vermektir, çünkü duygusal olduğunuzda ve o anın sıcağında, çoğu zaman en iyi kararları veremezsiniz."

"Duygular yüksekti, gerçekten çok zor bir dönemdi, bu yüzden ortalık sakinleşene kadar beklemek zorundaydım, düşüncelerimde nettim ve daha sonra doğru kararları verebildim." şeklinde cevap verdi.

Hamilton düşüncelerini toparlarken, ailesiyle vakit geçirmek için Avrupa'dan uzaklaştığını söyledi.

"Yeğenlerimin yanındaydım ve Hawaii'de ailemle birlikte güzel bir yerdeydim ve kendimi gerçekten mutlu hissettiğim bir noktadaydım. Tekrar ayağa kalkıp devam etmek istediğimi hissettim."