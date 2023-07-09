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Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu

Kendi evinde Mercedes'i podyuma taşıyan Lewis Hamilton, taraftar desteğini vurguladı ve herkese teşekkür etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, spray Champagne on the podium

Britanya'da Cuma gününü çok kötü geçiren, Cumartesi ise gaza basarak sıralama turlarını yedinci sırada tamamlayan Hamilton'ın hedefinde podyuma çıkmak vardı.

Yarışa sıra kaybederek başlayan ancak kısa süre içinde yükselişe geçen Hamilton, orta hamuru çok iyi korudu ve son 20 tur gelen Güvenlik Aracı'ndan da faydalanarak kendini üçüncü sırada buldu.

Çok zorlamasına rağmen hemen önündeki Lando Norris'i geçemeyen Hamilton, arkasındaki Oscar Piastri'yi yaklaştırmamayı başardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Bu pistte arka arkaya 11. kez podyuma çıkan Hamilton'ın yarış sonrası yüzü gülmekteydi.

Podyum öncesi söz alan Hamilton, "Silverstone bizlere bir kez daha inanılmaz bir gösteri sundu. Burada harika bir kalabalık var. Herkese destekleri için çok çok teşekkür ederim.

"Pistteki enerjiyi hissettim, desteği hissettim, belki de bu sayede podyumdayız."

"Lando'yu ve McLaren'ı da tebrik etmek istiyorum, orası benim ailemdi, ilk başladığım yerdi. Onları tekrar orada bu kadar güçlü görmek... sadece 'vay be' diyebildim."

"Bence bu yarış, takım olarak çok uzakta olmadığımızı bilmemiz açısından bizim için olumlu bir tablo sundu. Sadece zorlamaya devam etmeliyiz." 

"Yedinci başlayıp üçüncü bitirmek çok büyük bir iş, takıma çok teşekkür ederim. Pit stoplar harikaydı, herkes müthiş bir iş çıkarttı." dedi.

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