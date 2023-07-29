Hamilton kazayla ilgili görüşlerini açıkladı: "Yarım araç boyu öndeydim"

Hamilton genellikle yağmurlu koşulları sever ve bu koşullarda iyi bir sürüş sergiler.

Britanyalı pilot, Sprint'te önündeki Sergio Perez'den daha hızlıydı ve Red Bull pilotuna yaklaşmayı başardı.

Ancak kısa bir süre sonra iki araç temas yaşadı ve Perez'in sidepod'u ağır hasar aldı. Olayın ardından komiserler Hamilton'ın hatalı olduğuna karar verdi ve Mercedes pilotu 5 saniye ceza aldı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu beş saniyelik cezanın çok ağır olduğunu düşünse de diğer yandan bunu umursamıyor.

Hamilton, "Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Bunun bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum."

"Zorlu koşullar vardı ve herkes elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Açıkçası bunu bilerek yapmadım."

"Perez oldukça yavaştı. 14. virajdan harika bir şekilde çıktım, o yine yavaştı ve ondan yarım araç boyu kadar öndeydim, sonra temas ettik."

"Ayrton'un [Senna] dediği gibi, 'Bir boşluk gördüğünüzde zorlamazsanız bir sürücü değilsiniz demektir.' Ben de öyle yaptım."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Dediğim gibi, bu bir yarış kazasıydı. Ama onlar [FIA hakemleri] farklı gördü."

"Ama sprintte dördüncü ya da yedinci olmak çok fazla fark yaratmıyor, ben sadece kazanmak istiyorum. Temastan dolayı zeminde hasar vardı ve lastikler çok aşındı."

Sprint yarışının başlangıcında güvenlik aracının arkasında geçen birkaç tur hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi: "Hiçbir şey göremiyordunuz. O turları yapmaları iyi oldu."

"Ancak yarış başladığında bile bazı noktalarda fren noktasını göremiyordunuz."

Mercedes pilotu, Pazar günkü ana yarışa üçüncü pozisyondan başlayacak ve bu da ona daha iyi bir sonuç alma şansı veriyor. Hamilton, şu anda Max Verstappen'in ulaşılmaz bir yerde olduğunu ama diğerleriyle mücadele edebileceğini söyledi.

"Yarın üçüncü sıradan başlayacağım, önümde Leclerc ve Perez var. Onlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ama Max bizi geçip gidecek. Umarım yine de iyi bir yarış çıkarabiliriz."