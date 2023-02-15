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Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni sezonda zafere ulaşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kemal Şengül
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Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"
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Mercedes yeni W14'ü bugün yaptığı lansmanla resmen tanıtırken, ağırlık tasarrufu için siyah renge döndükleri görüldü.

Lansman sonrası yaptığı açıklamada Hamilton, şöyle dedi: "On yılı aşkın bir süredir bu takımın bir parçasıyım ve takımın ortaya koyduğu çaba, her seferinde beni daha da şaşırtıyor. Takımdaki insanların işine bu kadar özenle ve tutkuyla yaklaşması ilham verici."

"Aracın geçirdiği evrimi ve yapılan değişiklikleri görmek büyüleyici. Aracın pek çok parçasını yeniden tasarladık, en iyi hale getirdik ve yeniledik. Tüm bunlar etkileyici."

"Ayrıca yeni renk düzenine e bayıldım! Adeta 'ben ciddiyim' diyor."

"Yeniden yarışacağım için çok heyecanlıyım. Kendimi sakin, enerjik ve odaklanmış hissediyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım."

Bugün yeni yaşına giren George Russell da yeni sezonda ilerleme kaydetmelerini umuyor.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Mercedes AMG

"Takım geçen sezon boyunca araç gelişimi anlamında etkileyiciydi."

"2022 yılında giderek ivme kazandık ve bunun kış boyunca nasıl ilerlediğini görmek heyecan verici."

"Yeni aracımız estetik olarak harika görünüyor! Cesur, agresif ve çarpıcı."

"Uzun bir kış oldu. Şimdi W14'ün beklentilerimizi karşılayıp karşılamayacağını görme konusunda büyük bir beklenti var."

"Heyecanlıyım. Şu anda çok fazla şey söylendiğini biliyorum fakat aracın nasıl performans göstereceğini görmek için piste çıkmamız lazım."

Bu yıl takımın yedek pilotluğunu yapacak Mick Schumacher de, "Kendimi her zaman Mercedes'e çok yakın hissettim. Takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve W14'ün gelişimine yardımcı olma konusundaki rolümün ne kadar önemli olacağını biliyorum."

"Bu rekabetçi ortamda, performansımızı geliştirmek adına her şeyimi vermeye kararlıyım."

Mick Schumacher Mercedes Reserve Driver

Mick Schumacher Mercedes Reserve Driver

Fotoğraf: Mercedes AMG

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