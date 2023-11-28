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Formula 1 Abu Dabi GP
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Hamilton: "Kazanmak için daha fazlasını yapmak zorundayız"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takımın bu yıl kaydettiği ilerlemeden pek memnun olmadığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Lewis Hamilton, Abu Dabi'de bu yılki en zor hafta sonlarından birisini geçirdi ve yarışı ancak dokuzuncu tamamladı.

Yine de George Russell'ın üçüncülüğüyle Mercedes, şampiyona ikinciliğini garantilemiş oldu.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, ikincilikten memnun olduğunu fakat bunun kendiler için yeterli olmadığını belirtti.

Hamilton şöyle konuştu: "Takımlar şampiyonasında ikinci sırayı garantilediğimiz için takım adına mutluyum, hem pistte hem de fabriakda takım olarak büyük bir çaba ortaya koyduk. Yıl boyunca dayanıklılık anlamında iyiydik ve güzel bir iş çıkardık."

"Ancak henüz olmak istediğimiz yerde değiliz; şampiyonluklar ve yarış galibiyetleri için yarışmak istiyoruz. Fakat Abu Dabi'de çok yavaştık."

"Bu hafta sonu bize, olmak istediğimiz yere dönmek ve gelecek yıl daha güçlü olmak için kış boyunca çok çalışmamız gerektiğini gösterdi."

"Bu sezon harcadıkları tüm sıkı çalışma için tüm takıma minnettarım, bizim için uzun ve zorlu bir yıl oldu."

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race

Sonrasında kendisine Fernando Alonso ile olan mücadelesi soruldu.

Hamilton, "Virajdan 300 ya da 400 metre öncesine kadar tam gaz -290 km/s hızda- gidiyorduk ve  bu adam birden önümde ciddi şekilde yavaşladı." dedi.

Sonrasında kendisine nasıl hissettiği sorulduğunda Hamilton biraz duraksadı ve devam etti: "Harika değil."

"Dokuzuncu bitirdim, son iki yarış kötü geçti."

"Bugün de Red Bull 17 saniye farkla kazandı. Uzun süredir araca dokunmuyorlar. Yani gelecek yıl nerede olacaklarını az çok tahmin edebilirsiniz." 

"Harika bir yıl değildi, bu yıldan çıkarılacak hiçbir olumlu nokta yok."

"Araç hakkında çok şey öğrendik ama bunun yeterli olup olmayacağını, zirveye ulaşıp ulaşamayacağımızı göreceğiz."

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Ezel Tan
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