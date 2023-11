Hamilton: "Kazanmak için daha fazlasını yapmak zorundayız"

Lewis Hamilton, Abu Dabi'de bu yılki en zor hafta sonlarından birisini geçirdi ve yarışı ancak dokuzuncu tamamladı.

Yine de George Russell'ın üçüncülüğüyle Mercedes, şampiyona ikinciliğini garantilemiş oldu.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, ikincilikten memnun olduğunu fakat bunun kendiler için yeterli olmadığını belirtti.

Hamilton şöyle konuştu: "Takımlar şampiyonasında ikinci sırayı garantilediğimiz için takım adına mutluyum, hem pistte hem de fabriakda takım olarak büyük bir çaba ortaya koyduk. Yıl boyunca dayanıklılık anlamında iyiydik ve güzel bir iş çıkardık."

"Ancak henüz olmak istediğimiz yerde değiliz; şampiyonluklar ve yarış galibiyetleri için yarışmak istiyoruz. Fakat Abu Dabi'de çok yavaştık."

"Bu hafta sonu bize, olmak istediğimiz yere dönmek ve gelecek yıl daha güçlü olmak için kış boyunca çok çalışmamız gerektiğini gösterdi."

"Bu sezon harcadıkları tüm sıkı çalışma için tüm takıma minnettarım, bizim için uzun ve zorlu bir yıl oldu."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race