Hamilton, kazanma hissini özlüyor

Lewis Hamilton, geçen yılın ortasında tüm emeklilik söylentilerine son noktayı koydu ve Mercedes-Benz ile olan anlaşmasını 2025 sonuna kadar uzattı.

Bu ay 39 yaşına giren Hamilton, kontratı sona erdiğinde 41 yaşına girecek.

Hamilton halihazırda Formula 1'in istatistiksel anlamda en başarılı pilotu konumunda yer alıyor. İngiliz pilot, Schumacher gibi yedi şampiyonluk alsa da 104 pole pozisyonu ve 103 zaferle bu alanda en tepede.

Fakat iki yıldır yarış kazanamıyor ve bunun motivasyonunu ne yönde etkileyeceği merak konusu.

Hamilton, bu durumun içini kemirdiğini kabul ediyor.

"Bunun gibi zor sezonlar geçirdiğinizde, kaçınılmaz olarak kendinize 'Sorun bende mi yoksa araçta mı? Hâlâ her şeye sahip miyim? Yoksa hepsi gitti mi?' diye soruyorsunuz."

"Her şeyin bir araya gelip, adeta bir büyünün yaşandığı, siz ve aracınızın bir bütün olduğu o eşsiz hissi ve heyecanı özlüyorsunuz. Benim özlemini çektiğim duygu bu."

"Ben de insanım. Eğer birisi bu düşüncelere sahip olmadığını söylüyorsa, gerçeği inkâr ediyor demektir."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Lewis Hamilton Mercedes'le olan sözleşmesini iki yıl uzattı, yani 40 yaşından sonra da sporda kalacak.

"Formula 1'de bu kadar uzun süre yarışacağımı hiç düşünmemiştim."

"Fakat günümüz Formula 1'inin sahip olduğu program çok yoğun. İşler iyi gitmediğinde motive olmak kolay değil. Üzerinizdeki baskı çok büyük. Kamuoyunun gözü hep üzerinizde."

"İşler iyi gitmezse, çok fazla eleştiri alıyorum ve eğer kazanırsam, o zaman elde ettiklerimle ilgili 'o zaten yedi kez dünya şampiyonu ve pek çok yarış kazandı' deniyor. Bazen tüm bunları yapmak isteyip istediğimi sorguluyorum."

"Sonunda yarışa olan sevgim galip geliyor. Araca bindiğimde hâlâ heyecanlanıyorum. "

"2023'teki performanslarımın çoğundan memnunum. Şimdi ait olduğumuz yere, yani zirveye geri dönmek için çabalıyorum."

Hamilton, 2023'ten öğrendiği şeyler sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Zor bir soru."

"Sanırım bu yıl beni daha dirençli hale getirdi. Ekibimizin sergilediği dirençten de çok etkilendim, herkes yoluna devam etti ve asla pes etmedi."

"Ayrıca kendimle daha fazla empati kurmayı öğrendim."