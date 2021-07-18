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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton, 2021 Britanya GP'de temas yaşadığı Max Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmediğini ancak hastaneye gittiğini öğrenmesinin ardından onunla iletişime geçeceğini söyledi.

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, ilk turda lider Verstappen'i birçok yerde zorladı ve Copse virajına girerken iki pilot yan yana geldi ve temas yaşandı.

Bu temasta Hamilton'ın sol ön lastiği, Verstappen'in sağ arka lastiğine dokundu ve bu temas Red Bull pilotunu bariyerlere gönderdi. Bu kazada Verstappen'in 51G güce maruz kaldığı açıklandı.

Hamilton bu temas nedeniyle 10 sn ceza alsa da yarışı kazanmayı başardı. Red Bull kampı, Hamilton'ın hamlesini sert bir şekilde eleştirdi ve daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

Verstappen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hastanedeyken Hamilton'ın kutlamalarını izlemenin saygısızca ve sportmenlik dışı bir davranış olduğunu söyledi.

Hamilton, "Gerçekten olayın görüntüsünü izlemedim. Garaja döndüğümde kısa bir video gördüm ancak artık geriye dönüp daha çok değerlendirmeye zamanım olacak."

"Mevcut görüşüme göre hiçbir şey için özür dilemem gereken bir durumda olduğumu düşünmüyorum. Orada yarışıyorduk." dedi.

Hamilton, Hollandalı pilotun hastaneye götürüldüğünü öğrenmesinin ardından endişelendiğini ve aralarında yaşananları yumuşatmak için Hollandalı pilotla görüşeceğini söyledi.

Hamilton, "Max'in hastaneye gittiğini duydum ve bu beni endişelendirdi. Hiç birimiz, bir başkasının yaralanmasını istemeyiz. Asla böyle bir niyetim yoktu, bu yüzden gerçekten onun iyi olduğunu umuyorum."

"İyi olup olmadığını görmek için onunla iletişim kuracağım. Başka bir gün savaşmak için yaşıyoruz, çok zorlu yarışlar olacak ve iyi bir denge kurmayı öğrenmemiz gerekiyor."

"Hakemlerle aynı fikirde değilim ancak bu cezayı kabullenip işimi yapacağım. Bu yüzden sızlanmayacağım. Herkesin farklı görüşü olacaktır ve insanların ne düşündüğünü pek umursamıyorum. Ben sadece işimi yapıyorum ve bugün için gerçekten minnettarım." dedi.

Hamilton ayrıca, Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner'ın kazanın hemen ardından Hamilton kazansa dahi bu galibiyetin "boş bir zafer" olacağı görüşünü önemsemedi.

Hamilton, "Christian'a bu galibiyetin boş hissettirmediği dışında söyleyecek bir şeyim yok. Takımımda inanılmaz bir şekilde çalışan 2000 kişi var, sadece ben yokum."

"Ben daha önce de yarışlarda bu tür şeylerin olmasını istemediğimi söyledim."

"Hepimizin duygusal açıdan yükseklerdeyken geri adım atmamız önemli. Puan kaybetmenin takım içerisinde ne manaya geldiğini biliyorum, bu yüzden bu konuda genel olarak endişelenmem." dedi.

Verstappen, Britanya GP'ye şampiyonada 33 puan farkla lider bir şekilde başladı ancak bu yarışın ardından Hamilton farkı 8'e düşürmüş oldu.

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