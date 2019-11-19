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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kaybetmeyi hiç sevmiyorum"

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Hamilton: "Kaybetmeyi hiç sevmiyorum"
19 Kas 2019 19:55

Lewis Hamilton kariyerini devam ettirmek için gerekli motivasyona sahip olduğunu ve hep daha fazlasını kazanmak istediğini söyledi.

Son yarışta Lewis Hamilton altıncı şampiyonluğunu kazandı ve kariyerine bir başka başarı daha ekledi.

İngiliz pilot, Brezilya GP öncesi verdiği demeçte hep daha fazlasını hedeflediğini söyledi.

Hamilton, “Formula 1 bana hayat için bir hedef verdi. Bir işim ve gayret göstereceğim bir hedefim var. Ama bu spor benden çok şey gerektiriyor - işimi yapmam gerekiyor... Ama bunu kameralar önünde yapmalıyım. Kazanmak harika, ama aynı zamanda hayatım da yakından izleniyor, daha iyi olma yolunda hatalar yapıyorum ve buradaki hatalarım, çok fazla dikkat çekmeyen sıradan insanlarınkinden farklı. Ama bunun sayesinde daha iyi oldum. 'Seni öldürmeyen şey güçlendirir' Benim durumum tam olarak bu."

"Yarışmayı severim, ama ben bir savaşçıyım ve kaybetmek istemiyorum. Bu alt kategorilerdeki durumlardan farklı. Şimdi pole pozisyonundan başladıktan sonra beşinci olmayı sevmiyorum, ama beşinci başlayıp podyuma çıkıyorsam, bu iyi bir iş yaptığım anlamına geliyor."

"İşimden memnunum. Hayat devam ediyor. Kariyerimi kısa mesafeli bir yarış değil, bir maraton olarak görüyorum. Gücümü istediğim kadar harcıyorum ve 21 yarış boyunca konsantrasyonumu kaybetmemeliyim. Fakat bu çok uzun bir süre. Bu yıl birkaç kötü hafta sonu geçirdim. Sadece dört kez pole pozisyonundan başladım, ancak yarışlarda her zaman iyi performans gösterdim. Bu benim güçlü noktam. Ama gelişmem gerektiğini kabul ediyorum."

"Gelecek yıl şampiyonluk için yarışmayı ve aerodinamik düzenlemelerinin değişeceği ve daha fazla mücadele olacağı 2021'i sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sezon neredeyse mükemmel gitti." dedi.

Leclerv ve Verstappen sorulduğunda Hamilton, "Bence onlar geleceğin dünya şampiyonları, ancak gelişmeleri gerekiyor. 21 yaşımdayken her şeyi bildiğimi düşünürdüm. Charles ve Max genç yarışçılar, yükselen yıldızlar. Her şey attıkları adımlara bağlı olacak. Herkesin kendi yolu var ve benimkinden farklılar. Kendi seçimlerini yapmak zorundalar." yanıtını verdi.

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