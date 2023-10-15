Hamilton, Katar’da yaşananlardan dolayı ceza alabilir
Katar Grand Prix’inin ilk turunda George Russell ile temas yaşayan Hamilton temas sonrası yarışa veda etmiş, aracından inip yürüyerek pistin karşı tarafına geçmişti. Olaya dair açıklama yapan FIA, Lewis Hamilton’un bu hareketini tekrardan gözden geçireceklerini ve bir “rol model” olarak genç pilotlar üzerinde bıraktığı etkiden endişelendiklerini dile getirdi.
Yarışın ilk virajında takım arkadaşı George Russell ile temas yaşayan Hamilton, yarış devam
ederken pistten yürüyerek geçtiği için FIA Formula 1 Spor Yönetmeliğinin 26.7b maddesini
ihlal etmişti ve cezalandırılmıştı.
Hamilton’un yaptığı ihlalin kınama ve para cezası ile cezalandırıldığı ve konunun kapandığı
düşünülüyordu ancak bir FIA yetkilisi olayı tekrar incelediklerini söyledi.
Olayla ilgili inceleme yapan hakemler, Hamilton’un pistten karşı karşıya geçişini pit alanına
ulaşmak için yaptığını ve kendisinin oldukça pişman olduğunu belirttiler.
Hamilton’la yaşadığı temasın ardından lastiği patlayan George Russell, ilk turun sonunda
pite girmek zorunda kalmıştı. Olayla ilgili hakemlerin sunduğu raporda Hamilton’un takım
arkadaşının pite girmesinden sadece “birkaç saniye önce” pit alanına ulaştığı vurgulandı.
İhlali nedeniyle Hamilton’a 50.000 Euro para cezası verildi, bunun 25.000 Euro’luk kısmı
sezonun geri kalanında benzer bir ihlalin yaşanmaması koşuluyla ertelendi. Bu ceza ile
birlikte Hamilton bu sezon ilk kez yarış dışı bir olaydan dolayı ceza almış oldu.
Verilen ceza ile birlikte olayın çözüme ulaştığı düşünülüyordu ancak FIA’nın olayı bir kez
daha inceleyeceklerini açıklamasıyla birlikte İngiliz pilotun daha fazla ceza ile karşılaşması
ihtimali doğdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir FIA yetkilisi şu sözleri söyledi: ”FIA, Lewis Hamilton’ın Katar
Grand Prix’si sırasında pistten yürüyerek geçtiği olayı yeniden incelemektedir.”
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
“FIA, Lewis’in olayla ilgili olarak hakemlerin yanına görüşmeye çağırıldığında üzgün
olduğunu belirtti ve yaptığı eylemin ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu kabul etti.”
“Ancak Lewis Hamilton’un gençlerin gözündeki rol model konumu hesaba katıldığında, FIA
onun eylemlerinin genç pilotlar üzerinde yaratmış olduğu etkiden endişe duyuyor.”
Daha önce hiçbir pilotun yarışta yaptığı bir ihlalden ötürü “rol model” olduğu için ceza
almamış olması nedeniyle, incelemeden tam olarak ne tür bir ceza çıkabileceği meçhul.
Hamilton’un gerçekleştirdiği ihlalin yeniden gündeme gelişi büyük olasılıkla FIA Karting
Şampiyonası’ndaki yaşanan bir kazadan dolayı gerçekleşti.
Karting yarışındaki kazada İngiliz pilot Joe Turney yarış sırasında pist dışına bir gezinti
yapmıştı. Daha sonra yarışa devam etmek için aracını yola piste doğru itmeye çalıştı ancak
yarışa devam eden Nacho Tunon ona çarptı. Kazanın sonucunda Turney’in ayak bileğinde
birden fazla kırık olduğu ve ameliyat edildiği bildirildi.
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