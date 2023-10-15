Prime'a abone ol
Önceki / Sulayem: "F1'in 'daha fazla takıma ve daha az yarışa' ihtiyacı var"
Formula 1 / Amerika GP Haberler

Hamilton, Katar’da yaşananlardan dolayı ceza alabilir

Katar Grand Prix’inin ilk turunda George Russell ile temas yaşayan Hamilton temas sonrası yarışa veda etmiş, aracından inip yürüyerek pistin karşı tarafına geçmişti. Olaya dair açıklama yapan FIA, Lewis Hamilton’un bu hareketini tekrardan gözden geçireceklerini ve bir “rol model” olarak genç pilotlar üzerinde bıraktığı etkiden endişelendiklerini dile getirdi.

Ekleyen:
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 crashes out

Yarışın ilk virajında takım arkadaşı George Russell ile temas yaşayan Hamilton, yarış devam
ederken pistten yürüyerek geçtiği için FIA Formula 1 Spor Yönetmeliğinin 26.7b maddesini
ihlal etmişti ve cezalandırılmıştı.

Hamilton’un yaptığı ihlalin kınama ve para cezası ile cezalandırıldığı ve konunun kapandığı
düşünülüyordu ancak bir FIA yetkilisi olayı tekrar incelediklerini söyledi.

Olayla ilgili inceleme yapan hakemler, Hamilton’un pistten karşı karşıya geçişini pit alanına
ulaşmak için yaptığını ve kendisinin oldukça pişman olduğunu belirttiler.

Hamilton’la yaşadığı temasın ardından lastiği patlayan George Russell, ilk turun sonunda
pite girmek zorunda kalmıştı. Olayla ilgili hakemlerin sunduğu raporda Hamilton’un takım
arkadaşının pite girmesinden sadece “birkaç saniye önce” pit alanına ulaştığı vurgulandı.

İhlali nedeniyle Hamilton’a 50.000 Euro para cezası verildi, bunun 25.000 Euro’luk kısmı
sezonun geri kalanında benzer bir ihlalin yaşanmaması koşuluyla ertelendi. Bu ceza ile
birlikte Hamilton bu sezon ilk kez yarış dışı bir olaydan dolayı ceza almış oldu.

Verilen ceza ile birlikte olayın çözüme ulaştığı düşünülüyordu ancak FIA’nın olayı bir kez
daha inceleyeceklerini açıklamasıyla birlikte İngiliz pilotun daha fazla ceza ile karşılaşması
ihtimali doğdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir FIA yetkilisi şu sözleri söyledi: ”FIA, Lewis Hamilton’ın Katar
Grand Prix’si sırasında pistten yürüyerek geçtiği olayı yeniden incelemektedir.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“FIA, Lewis’in olayla ilgili olarak hakemlerin yanına görüşmeye çağırıldığında üzgün
olduğunu belirtti ve yaptığı eylemin ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu kabul etti.”

“Ancak Lewis Hamilton’un gençlerin gözündeki rol model konumu hesaba katıldığında, FIA
onun eylemlerinin genç pilotlar üzerinde yaratmış olduğu etkiden endişe duyuyor.”

Daha önce hiçbir pilotun yarışta yaptığı bir ihlalden ötürü “rol model” olduğu için ceza
almamış olması nedeniyle, incelemeden tam olarak ne tür bir ceza çıkabileceği meçhul.

Hamilton’un gerçekleştirdiği ihlalin yeniden gündeme gelişi büyük olasılıkla FIA Karting
Şampiyonası’ndaki yaşanan bir kazadan dolayı gerçekleşti.

Karting yarışındaki kazada İngiliz pilot Joe Turney yarış sırasında pist dışına bir gezinti
yapmıştı. Daha sonra yarışa devam etmek için aracını yola piste doğru itmeye çalıştı ancak
yarışa devam eden Nacho Tunon ona çarptı. Kazanın sonucunda Turney’in ayak bileğinde
birden fazla kırık olduğu ve ameliyat edildiği bildirildi.

paylaşım
yorumlar

Sulayem: "F1'in 'daha fazla takıma ve daha az yarışa' ihtiyacı var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Fırat Kocaman
Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

Formula 1
Amerika GP

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Formula 1
Amerika GP

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur" Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Rosberg, Red Bull koltuğu için ideal ismi açıkladı

Rosberg, Red Bull koltuğu için ideal ismi açıkladı

Formula 1

Rosberg, Red Bull koltuğu için ideal ismi açıkladı Rosberg, Red Bull koltuğu için ideal ismi açıkladı

Son Haberler

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

F1 Formula 1
Amerika GP

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

F1 Formula 1
Amerika GP

Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

F1 Formula 1
Amerika GP

Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili" Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

F1 Formula 1

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol