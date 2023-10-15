Hamilton, Katar’da yaşananlardan dolayı ceza alabilir

Yarışın ilk virajında takım arkadaşı George Russell ile temas yaşayan Hamilton, yarış devam

ederken pistten yürüyerek geçtiği için FIA Formula 1 Spor Yönetmeliğinin 26.7b maddesini

ihlal etmişti ve cezalandırılmıştı.

Hamilton’un yaptığı ihlalin kınama ve para cezası ile cezalandırıldığı ve konunun kapandığı

düşünülüyordu ancak bir FIA yetkilisi olayı tekrar incelediklerini söyledi.

Olayla ilgili inceleme yapan hakemler, Hamilton’un pistten karşı karşıya geçişini pit alanına

ulaşmak için yaptığını ve kendisinin oldukça pişman olduğunu belirttiler.

Hamilton’la yaşadığı temasın ardından lastiği patlayan George Russell, ilk turun sonunda

pite girmek zorunda kalmıştı. Olayla ilgili hakemlerin sunduğu raporda Hamilton’un takım

arkadaşının pite girmesinden sadece “birkaç saniye önce” pit alanına ulaştığı vurgulandı.

İhlali nedeniyle Hamilton’a 50.000 Euro para cezası verildi, bunun 25.000 Euro’luk kısmı

sezonun geri kalanında benzer bir ihlalin yaşanmaması koşuluyla ertelendi. Bu ceza ile

birlikte Hamilton bu sezon ilk kez yarış dışı bir olaydan dolayı ceza almış oldu.

Verilen ceza ile birlikte olayın çözüme ulaştığı düşünülüyordu ancak FIA’nın olayı bir kez

daha inceleyeceklerini açıklamasıyla birlikte İngiliz pilotun daha fazla ceza ile karşılaşması

ihtimali doğdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir FIA yetkilisi şu sözleri söyledi: ”FIA, Lewis Hamilton’ın Katar

Grand Prix’si sırasında pistten yürüyerek geçtiği olayı yeniden incelemektedir.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“FIA, Lewis’in olayla ilgili olarak hakemlerin yanına görüşmeye çağırıldığında üzgün

olduğunu belirtti ve yaptığı eylemin ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu kabul etti.”

“Ancak Lewis Hamilton’un gençlerin gözündeki rol model konumu hesaba katıldığında, FIA

onun eylemlerinin genç pilotlar üzerinde yaratmış olduğu etkiden endişe duyuyor.”

Daha önce hiçbir pilotun yarışta yaptığı bir ihlalden ötürü “rol model” olduğu için ceza

almamış olması nedeniyle, incelemeden tam olarak ne tür bir ceza çıkabileceği meçhul.

Hamilton’un gerçekleştirdiği ihlalin yeniden gündeme gelişi büyük olasılıkla FIA Karting

Şampiyonası’ndaki yaşanan bir kazadan dolayı gerçekleşti.

Karting yarışındaki kazada İngiliz pilot Joe Turney yarış sırasında pist dışına bir gezinti

yapmıştı. Daha sonra yarışa devam etmek için aracını yola piste doğru itmeye çalıştı ancak

yarışa devam eden Nacho Tunon ona çarptı. Kazanın sonucunda Turney’in ayak bileğinde

birden fazla kırık olduğu ve ameliyat edildiği bildirildi.