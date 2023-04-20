Hamilton: "Katar'da beni hapse atsalar da umrumda olmazdı"
Lewis Hamilton Mercedes'te geçirdiği dönemdeki bazı önemli anılarını paylaşırken, iki yıl önce Katar GP'sinde kullandığı gökkuşağı desenli kaskından da bahsetti.
Mercedes pilotu Formula 1'de ve dışında, toplumda çeşitlilik ve eşitlik için ses çıkaran önemli bir isim olmuş; bu konularda bir dizi girişimin hayata geçirilmesine öncülük etmiştir.
Hamilton 2020 ve 2021'deki yarışlar öncesinde #WeRaceAsOne töreninde farklı protesto tişörtleri giymiş olsa da, bu protestolardan biri de Katar GP'sinde gökkuşağı desenli bir kask tasarımıyla yarışmasıydı.
Mercedes'le 10. yılını kutladığı bir videoda Hamilton, şunları söyledi: "Bence hâlâ dünya çapında pek çok ülkede, özellikle de Orta Doğu'da pek çok insan hakları sorununun olduğu bir zamanda yaşıyor olmamız inanılır gibi değil."
"Kadın hakları, LGBT hakları... İnsanların gerçek kimliklerine karşı çıkan yasalar var."
"Ben her zaman risk alan biri oldum. Beni hapse atsalar da atmasalar da bunu yapacağım, ne yapacakları umurumda değil, beni öldürseler bile inandığım şeyi savunacağım."
"Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama... İnsanlara bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek ve bunun hakkında konuşulması için bunları yapmam gerekiyor - iktidardakilerin ülkelerine olumsuzluk getirdiği için değişiklik yapma konusunda konuşmaları gerektiğini hissettirmek gibi."
"Bunu yaptım ve yarışı kazandım. 'Podyumun en tepesine çıkmalıyım çünkü en büyük patlamayı o zaman yapacağım' dedim ve öyle de yaptım."
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