Formula 1 Katar GP

Hamilton, Katar GP'den umutsuz: "Hiç geçiş göremeyeceğiz"

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'sinin 'bir araç kuyruğundan' ibaret olmasını beklediğini söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 09:35

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Katar’da cumartesi günü George Russell pole pozisyonunu elde ederken, takım arkadaşı Kimi Antonelli ise ikinci oldu.

McLaren pilotları ise üçüncü ve dördüncü olmalarının ardından yarışa ikinci çizgiden başlayacaklar. Onları ise Red Bull pilotları takip edecek.

Ferrari’nin başka bir zorlu sıralama seansını geride bırakmasının ardından Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise yedinci sırada yer alacak.

Sky Sports F1'e yarışta bazı geçiş hamleleri yapma fırsatı bulup bulamayacağı sorulan Hamilton, bu konuda iyimser olmadığını dile getirdi.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Burası pek fazla geçiş yapabileceğiniz bir pist değil. Bu yüzden yarış açısından pek heyecan verici olduğunu düşünmüyorum."

"Geçmiş yıllara bakarsanız neredeyse hiç geçiş olmadığını görürsünüz. DRS kullanıldığı dönemlerde bile çok fazla geçiş yapılmıyordu. Büyük olasılıkla sadece bir araç kuyruğu göreceksiniz." dedi.

Ancak Hamilton, beklentileri düşük olsa da ilerlemek için mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

"Ama bir şeyi istiyorsanız, mutlaka bir yolunu bulursunuz. Ben de pozisyon kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hamilton, sezonun sondan bir önceki yarışına pilotlar şampiyonasında 267 puanla üçüncü sırada giriyor. İngiliz sürücü, George Russell ve Lando Norris'in üç puan önünde yer alırken, ikinci sıradaki Max Verstappen 304 puana sahip.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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