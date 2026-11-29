Formula 1 Katar GP
Hamilton, Katar GP'den umutsuz: "Hiç geçiş göremeyeceğiz"
Ferrari pilotu Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'sinin 'bir araç kuyruğundan' ibaret olmasını beklediğini söyledi.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 09:35
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Katar’da cumartesi günü George Russell pole pozisyonunu elde ederken, takım arkadaşı Kimi Antonelli ise ikinci oldu.
McLaren pilotları ise üçüncü ve dördüncü olmalarının ardından yarışa ikinci çizgiden başlayacaklar. Onları ise Red Bull pilotları takip edecek.
Ferrari’nin başka bir zorlu sıralama seansını geride bırakmasının ardından Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise yedinci sırada yer alacak.
Sky Sports F1'e yarışta bazı geçiş hamleleri yapma fırsatı bulup bulamayacağı sorulan Hamilton, bu konuda iyimser olmadığını dile getirdi.
Yedi kez dünya şampiyonu, "Burası pek fazla geçiş yapabileceğiniz bir pist değil. Bu yüzden yarış açısından pek heyecan verici olduğunu düşünmüyorum."
"Geçmiş yıllara bakarsanız neredeyse hiç geçiş olmadığını görürsünüz. DRS kullanıldığı dönemlerde bile çok fazla geçiş yapılmıyordu. Büyük olasılıkla sadece bir araç kuyruğu göreceksiniz." dedi.
Ancak Hamilton, beklentileri düşük olsa da ilerlemek için mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.
"Ama bir şeyi istiyorsanız, mutlaka bir yolunu bulursunuz. Ben de pozisyon kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Hamilton, sezonun sondan bir önceki yarışına pilotlar şampiyonasında 267 puanla üçüncü sırada giriyor. İngiliz sürücü, George Russell ve Lando Norris'in üç puan önünde yer alırken, ikinci sıradaki Max Verstappen 304 puana sahip.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lydia Mee
Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"
Formula 1
Formula 1
Katar GP
2 g
Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"
Norris: "Las Vegas'ta yoldan çok bataryaya bakıyordum"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
5 g
Norris: "Las Vegas'ta yoldan çok bataryaya bakıyordum"
Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
6 g
Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Ferrari'de Hamilton ve Leclerc krizi büyüyor: Artık sözler yeterli değil
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
6 g
Ferrari'de Hamilton ve Leclerc krizi büyüyor: Artık sözler yeterli değil
Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
7 g
Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!
Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
8 g
Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"
Daha fazlası
Ferrari
Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
7 g
Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"
Verstappen, Ferrari’nin düşük düzlük hızının nedenini "tahmin ediyor"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
7 g
Verstappen, Ferrari’nin düşük düzlük hızının nedenini "tahmin ediyor"
Analiz: Leclerc'in Las Vegas hayal kırıklığı sadece Ferrari'nin performansından kaynaklanmıyor
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
7 g
Analiz: Leclerc'in Las Vegas hayal kırıklığı sadece Ferrari'nin performansından kaynaklanmıyor
Son Haberler
Hamilton, Katar GP'den umutsuz: "Hiç geçiş göremeyeceğiz"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
20 dk
Hamilton, Katar GP'den umutsuz: "Hiç geçiş göremeyeceğiz"
Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
1 s
Mekies: “McLaren ile yakın bir mücadele içindeyiz”
Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
1 s
Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!
Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
1 s
Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol