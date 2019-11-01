Hamilton, kariyerini Mercedes'te bitirmeyi hedefliyor

Kurallar 2021 yılında büyük oranda değişecek ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın anlaşması gelecek yılın sonunda, yani kural değişikliğinden hemen önce bitiyor.

Hamilton'ın ismi Ferrari ile anılıyor ancak sık sık İtalyan takımı övse de Mercedes'le devam etmeye olan niyetini ortaya koyuyor.

Toto Wolff, Abu Dhabi'den sonra Hamilton'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayacaklarının sinyallerini vermişti.

Hamilton da takımda kalmaya olan niyetini ortaya koydu.

Ocak ayında 35 yaşına girecek olan Hamilton, "Sporu hâlâ çok seviyorum ve henüz kendimi yarışları bırakırken göremiyorum."

“2021'de tamamen yeni araçlara sahip olacağız. Bu benim için çok büyük bir mücadele olacak. Bu dönemin öncüsü olmak, mühendislere tecrübelerimle öncülük etmek istiyorum.”

“Mercedes ailesinin bir parçası olmayı seviyorum. 13 yaşından beri Mercedes'le birlikte olduğumu defalarca kez söyledim, bu yüzden onları temsil etmeye devam etme fikri, Formula 1'den ayrıldıktan sonra bile hoşlandığım bir şey." dedi.