Hamilton: "Kariyerimin en kötü yılı 2011'di, 2022 değil"

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2022 sezonu, istatistiksel olarak Lewis Hamilton'ın uzun ve başarılı F1 kariyerinin en başarısız sezonu oldu.

İngiliz pilot, 2007'de başlayan F1 kariyerinde zorlu dönemler veya yıllar yaşadı ancak her sezon en az bir galibiyet ve pole pozisyonu almayı başarmıştı.

Fakat bu seri, Hamilton'ın 22 yarışlık sezonu galibiyetsiz tamamladığı 2022 yılı itibariyle sona erdi. 7 kez dünya şampiyonu pilot, bu yıl 9 kez podyuma çıksa da hiçbir yarışta damalı bayrağı ilk sırada göremedi.

Hamilton'ın her sezon en az bir pole pozisyonu alma serisi de dün itibariyle sona ermişti. Böylelikle bu iki önemli rekor 2022 yılında noktalandı.

Buna ek olarak Hamilton, 3. kez bir sezonu takım arkadaşının arkasında tamamladı. Sezonu altıncı sırada tamamlayan Hamilton, kariyerinin en kötü sonucunu elde ederken, Nico Rosberg (2016) ve Jenson Button'dan (2011) sonra ilk kez sezon genelinde takım arkadaşına geçildi.

Hamilton altıncı sırayı alırken; George Russell sezonu dördüncü sırada tamamladı ve Hamilton'dan 35 puan daha çok topladı.

Bir hidrolik sorunu yüzünden tamamlayamadığı Abu Dabi GP'sinin ardından konuşan Hamilton, bu yıl yaşadığı tüm zorluklara rağmen kariyerinin en zor yılının 2011 olduğunu söylüyor. Hamilton, 2011'de pist üstündeki zorlukların yanı sıra pist dışında da sorunlar yaşamıştı.

2022'nin kariyerinin en kötü yılı olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, şunları söyledi: "Hayır kariyerimin en kötü yılı bu değildi. 2011 muhtemelen en zor yıldı, genel olarak hayat anlamında çok zordu. Bu yıl en iyi yıl değildi, muhtemelen en kötü 3 yılımdan biriydi ama kendime bakacak olursak gayet güçlü bir yıldı."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Takımla nasıl çalıştığım, takım olarak nasıl birlik olduğumuza bakarsak gayet güçlü bir yıldı. Yani bence bu yıl birçok pozitif vardı."

"Bu sezon bittiği için çok mutluyum. Her şeyimi verdim ve son yarış, sezonun çoğunluğu gibi geçti, tüm sezonumu özetledi." dedi.

Hamilton, her yıl yarış kazanma rekorunu kaybetmesiyle alakalı şunları söylüyor: "Dürüst olmam gerekirse, bir galibiyet almak güzel olurdu ama sadece 1 galibiyet [şampiyon olmaya] gerçekten yeterli değil, değil mi?"

"Yani bu yıl ilk kez 5. bitirdiğimizde bir galibiyet gibi hissettirdi. İlk dördüncülüğümüzü aldığımızda da öyleydi, bir zafer gibi hissettirdi. İlk podyumumuzda ve tüm ikinci sıralarımızda gerçekten bir şey başarmış gibi hissettim ve ben de bunlara tutunacağım."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images