Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

Hamilton, 2025 yılından itibaren Scuderia Ferrari için yarışacak.

Bu kararının 2022'den beri galibiyet mücadelesi veremeyen araçlar tasarlayan Mercedes'e olan inancının azalmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda, Hamilton bu fikri kesin bir dille reddetti.

Hamilton, "Şu anda %100 Mercedes pilotuyum, bu yıl tek odak noktam bu ve olan biten hiçbir şeyin beni bu takım için iş yapmaktan alıkoymasını istemiyorum."

"Bence kış boyunca çok fazla çalışma yapıldı ve bu takıma gerçekten inanıyorum."

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım herkeste motivasyon görüyorum. Bu sadece normal bir pilot-takım ortaklığı değil. Bizim sahip olduklarımıza sahip başka bir takım yok."

"Bizim başardıklarımızı başaran başka bir ekip yok ve ekibimdeki insanlarla olan ilişkilerim çok derin, bu yüzden onlar için başarmak istiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ve bu yıl, şimdiye kadar geçirdiğim en iyi yılı geçirebilirsem bundan gerçekten mutlu olurum."

"Bu takımın bir şampiyonluk daha kazanacağına gerçekten inanıyorum. İnanılmaz bir ekibe sahibiz ve takım gerçekten iyi yönetiliyor."

"Mercedes'in inanılmaz bir geçmişi var ve yönetim kurulundan en aşağıya kadar, sonuçta yarışa ve pek çok alana gerçekten büyük yatırım yapıyorlar."

"Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız. Her şey hayatımda yeni bir sayfa açmakla ilgili ve bu takımla yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum."

"Kariyerimin sonuna geldim. Zorlukları severim ve inanılmaz derecede ikonik, harika bir tarihe sahip olan ama aynı zamanda sanırım son on yılda umdukları kadar başarılı olamayan bir takıma gitmek için gerçekten en büyük zorluk." dedi.