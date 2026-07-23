Hamilton: "Karete bana disiplinin ne demek olduğunu öğretti"

Kariyerinde 9 pole pozisyonu ve 8 galibiyetle Macaristan Grand Prix’sinin en başarılı ismi olan Lewis Hamilton, Hungaroring hafta sonu öncesinde düzenlenen basın toplantısında geçmişe dönük önemli açıklamalarda bulundu.

Küçük yaşlarda karate sporuyla ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine Hamilton, bu deneyimin sadece bir spor değil, hayatını şekillendiren temel unsur olduğunu söyledi: "Karate hayatımın gerçekten çok önemli bir parçasıydı; bana disiplinin ne demek olduğunu öğretti.”

“Duvarlara tırmanan, enerji dolu normal bir çocuktum ve bu enerjinin doğru bir yere yönlendirilmesi gerekiyordu.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Altı yaşındayken zorbalığa uğradığım için babamdan beni karateye göndermesini istedim. Ortaokuldan liseye kadar ağır zorbalıklara maruz kaldım.”

“Karate bana kendimi savunma ve o zorbalarla baş edebilme özgüvenini verdi. Pistlere ilk çıktığımda da benzer zorbalıklarla karşılaştım.”

“Karate, içimdeki gücü anlamamı ve bunu olumsuz değil, olumlu yönde kullanmamı sağladı."

Geçtiğimiz yıl Hungaroring'de en zorlu hafta sonlarından birini geçiren ancak bu yıl Ferrari ile yükselişe geçen Hamilton, takımın kaydettiği gelişimden memnun olduğunu dile getirdi: "Geçen yıl bulunduğum noktadan kendimi çıkarabildiğim için kendimle ve takımdaki herkesle gurur duyuyorum.”

“Bir gün belgeselim yapıldığında, o hafta sonu yaşananları ve beni o noktaya nelerin getirdiğini detaylarıyla anlatacağım.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Marc Fleury

“Ancak buraya geçen yıldan dünyalar kadar farklı ve harika bir ruh haliyle geldim. Artık elimizde mücadele edebileceğimiz harika bir araç var.”

“Şüphesiz Mercedes hâlâ yenilmesi gereken hedef takım konumunda. Kâğıt üzerinde bu pist bize uyuyor gibi görünse de Monako'da da benzer bir beklenti vardı ve yarışı Mercedes kazanmıştı.”

“Bu yüzden onların burada da çok hızlı olmasını bekliyoruz. Bizim amacımızsa adım adım ilerleyip her hafta sonundan alabileceğimiz en iyi verimi almak."