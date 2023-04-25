Hamilton: "Kardeşimin yarışını izlerken çok özel hissettim"

Hamilton, Bakü Grand Prix'si öncesi hafta sonunda babası Anthony ile birlikte, BTCC'de yarışan ilk engelli sürücü olan kardeşi Nicolas'ı desteklemek için Donington'daydı.

Serebral palsi hastası olan ve özel bir araçla yarışan Nicolas, üç yarışın ikincisini altıncı sırada bitirerek BTCC kariyerinde ikinci kez puan aldı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, Instagram'da yaptığı bir dizi paylaşımda, tamamen siyah bir kıyafetle ve yüzünü bir bere ile gizleyerek bunu görmek için orada olduğunu açıkladı.

Ayrıca pit şeridinde takımla birlikte kardeşinin altıncı sırasını kutladığı bir videoyu da paylaştı.

Hamilton, "Uzun zamandır Donington'a gitmemiştim."

"Bugün orada kardeşimi bir seyirci olarak izlemek ve desteklemek beni çok heyecanlandırdı, kendimi gerçekten özel hissettim."

Nicolas Hamilton, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

"Seninle çok gurur duyuyorum kardeşim. Bugün elde ettiğin 6. sıra çok özel bir sonuçtu ve bunu gerçekten hak ediyorsun. Zorlamaya devam et." diye yazdı.

Hamilton uzun zamandır kardeşinin yarış faaliyetlerini destekliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Nicolas'ın Mercedes'in F1 simülatöründe özel bir koltuk, direksiyon ve pedallar kullanarak bir gün geçirmesini ayarladığını açıkladı.

Hamilton, "Bu yılın başlarında Nicolas ve ben, ekibime bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi sorduk."

"Simülatörde zaman geçirmek son derece nadir bir durum ve kardeşim gibi biri için erişilebilir bir şey değil. Bunu mümkün kılmak için koltukta, direksiyonda ve pedallarda modifikasyonlar yapılması gerekti."

"Bütün gününü simülatörde geçirdi ve bunu yapan ilk engelli kişi oldu."

"O her zaman bir savaşçı olmuştur ve onun bu günü yaşadığını görmek benim için bir onurdu. Gülümsemesi yüzünden hiç eksik olmadı."

"Mercedes'e bunu mümkün kıldığı ve kardeşimin hayalini gerçekleştirmek için zaman ve emek harcadığı için teşekkür ederim." dedi.