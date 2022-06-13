Hamilton: "Kanada GP'ye katılacağım"

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Mercedes sürücüsü Hamilton, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta dalgalanma sorunundan en çok etkilenen sürücülerden birisiydi ve düzlüklerin sonunda araç içerisinde ne kadar zıpladığı görülebiliyordu.

Hamilton yarış esnasında bu sorun nedeniyle sırtının ağrıdığını söylerken, yarışın ardından verdiği demeçte yarışını bitsin diye dua ettiğini söylemişti.

Yarıştan sonra araçtan zor zor inen ve topallayan Hamilton'ın Kanada GP'de yer alıp almayacağı da belirsizdi çünkü Mercedes patronu Toto Wolff, İngiliz sürücünün iyi hissetmediğini söylüyordu.

Ancak Hamilton, pazartesi günü Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Bakü'nün ardından gece uyumakta zorlandığını fakat bu hafta sonu Kanada GP'yi kaçırmak istemediğini söyledi.

Hamilton, "Sırtım biraz ağrıyor ve zedelenmiş durumda fakat neyse ki ciddi bir şeyim yok."

“Akupuntur yaptırdım ve Ang [Fizyoterapisti Angela Cullen] ile fizyoterapiye devam ediyorum, ekibimle birlikte durumu nasıl iyileştirebileceğimize bakıyoruz."

"Mücadeleye devam etmeliyiz. Şimdi daha da yakınlaşma vakti ve yapacağımız şey bu olacak."

"Bu hafta sonu Kanada'da olacağım, bunu hayatta kaçıramam. Hepinize harika bir gün ve hafta diliyorum." dedi. Mercedes her ihtimale karşın hafta sonuna yedek pilotları Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'tan en az birini getirecek.