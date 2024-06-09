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Formula 1 Kanada GP

Hamilton: "Kanada GP en kötü yarışlarımdan biriydi"

Lewis Hamilton, 2024 sezonundaki en iyi sonucunu elde etmesine rağmen oldukça kötü bir performans sergilediğini dile getirdi.

Ewan Gale
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, yarışa yedinci sırada başladı ve karışık koşullardaki yarışın ilk yarısının büyük bölümünde Aston Martin'den Fernando Alonso'nun arkasında kaldı.

Ancak Logan Sargeant'ın kazasıyla tetiklenen ilk güvenlik aracı periyodunun ardından Hamilton, Russell ve McLaren'den Oscar Piastri'yi geçmeyi başardı.

Mercedes pilotu Montreal'de yarışı dördüncü sırada tamamlarken, son podyum pozisyonunu, kapanış etaplarında takım arkadaşı George Russell'a kaptırdı.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Hafta sonu boyunca gerçekten kötü bir performans sergiledim."

"Dün, başka şeyler de işin içine girdi ama çoğunlukla kendimden kaynaklanıyordu ve bugün, benim için en kötü yarışlardan biriydi."

"Ama tabii ki daha iyi bir sıralama seansı geçirseydim çok daha iyi bir konumda olurdum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Fabrikadaki herkese çok teşekkür ederim çünkü bu artık savaşabileceğimiz bir araç haline geliyor. Sezonun bir sonraki bölümüne girerken asıl olumlu olan da bu."

"Biliyorum ki, yol boyunca bazı geliştirmelerimiz daha olacak. Bu yüzden yakın bir mücadele olacak ve eğer doğru kararlar verirsem bir aşamada daha iyi sonuçlar alacağım."

"Bence bu hafta sonu araç kazanabilecek kapasitedeydi. Bu yüzden tabii ki elde ettiğim sonuç harika değil. Ancak puanları alacağız ve denemeye devam edeceğiz." dedi.

Yedi kez şampiyon olan pilot, hafta sonundan daha fazla verim almak için neler yapabileceği konusunda ise şu yanıtı verdi: "Daha az hata yaparak daha iyi sürebilirdim."

"Fernando'nun arkasında sıkışmıştım, bu yüzden orada gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu."

"Bir bütün olarak hafta sonu boyunca pek çok hata yaptım ama performans açısından pek çok olumlu şey elde ettim, bu yüzden bir sonraki yarış için kendimi geliştirmeye çalışacağım."

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