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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

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Britanya Grand Prix’sinden zaferle ayrılan Hamilton, son bölümde Charles Leclerc’i yakalamaya çalışırken “kalp krizi geçireceğini sandığını” söyledi.

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Bugün Silverstone’daki sekizinci galibiyetini kazanan Hamilton, ilk turda Max Verstappen ile arasında yaşanan temastan ötürü 10 saniye zaman cezası almıştı. Fakat Hamilton, harika bir sürüşle kaybettiği zamanı geri kazandı ve yarışın sön bölümünü Ferrari pilotu Charles Leclerc’i yakalamaya çalışarak geçirdi. Bitime iki tur kala Britanyalı pilot, kendi ülkesinde liderliği aldı ve galibiyetin sahibi oldu.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, Leclerc’i yakalamaya çalışırken çok heyecanlandığını ve neredeyse kalp krizi geçireceğini sandığını dile getirdi.

“Dürüst olmak gerekirse kalp krizi geçireceğimi sandım. Araçtan indiğimde, İngiliz bayrağı ile attığım tur çok duygusaldı, benim için gerçekten gururlu bir andı ve sonuna kadar ilerledikçe bu duygularım daha da arttı. Ardından, sadece gidip herkese sarılmak istiyorsunuz. Çok güzel bir gündü. Geçen hafta ülkece zor zamanlar geçirdik. İngiltere milli takımı [Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde] inanılmaz bir şekilde oynadı ve ben de sadece kendi rolümü oynamak istedim ve umarım İngiltere'ye biraz neşe getirebilmişimdir."

Hamilton, ilk turda yaşanan temas konusunda ise iki pilottun birbirine yer bırakması gerektiğini ve Verstappen, bunu yapmadığından dolayı kaza yaptıklarını söyledi.

“İyi bir start aldım ve Max tam bir çetin ceviz ve tabii ki çok, çok agresif. Bu yüzden, ona her zaman yer bırakmak zorundayım. 6. viraja kadar kadar yanında gittim ve lastiklerimiz neredeyse temas ediyordu, bu yüzden içeriden geldiğini biliyordum ve ona yer verdim. Bir sonraki virajda gerçekten çok yakınındaydım ve onun [yer vermeyi] kabul etmeyeceğini görebiliyordum ve bu yüzden çarpıştık. Bu konuda çok hayal kırıklığına uğradım çünkü birbirimize yer bırakmamız gerekiyor. Ardından, ceza alacağımı biliyordum. Takımım ve taraftarlar için kesinlikle her şeyimi verdim ve asla pes etmedim."

Ardından Hamilton’a Macaristan Grand Prix’si öncesinde Verstappen ile kaza hakkında konuşup konuşmayacağı soruldu.

Hamilton, “Bilmiyorum, buna açığım. Herhangi bir sorunum yok, ne konuşacağımızı gerçekten bilmiyorum. Sadece sezon devam ediyor ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Pistte birbirimize karşı saygılı davranmalıyız ve eğer [saygılı] değilse, o zaman sanırım bu daha sık yaşanacak. Ben elimden geldiğince temiz sürmeye çalıştım." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrate with Champagne on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrate with Champagne on the podium
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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